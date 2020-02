Arequipa: Clausuran colegio porque tenía certificado de Defensa Civil vencido

La mañana de este lunes, la Municipalidad Distrital de Sachaca y la Fiscalía en Arequipa inspeccionaron colegios para verificar si cumplen con las medidas de seguridad. Esto ante el próximo reinicio de labores escolares en marzo.

En la evaluación, se determinó la clausura temporal de la institución educativa privada La Fayette, ubicada en el pueblo tradicional Huaranguillo de este distrito arequipeño.

Se constató que tenían certificado de Defensa Civil vencido desde el 2016. Además, los servicios higiénicos están ubicados en zonas restringidas según el manual de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), además cuenta con objetos inflamables dentro de la institución y no tiene indicadores de aforo ni área de juegos.

La inspección fue realizada por personal de Defensa Civil y Gestión de Riesgos y Desastres de la comuna, además de la subgerencia de Licencias y Control Municipal, Serenazgo y la fiscal adjunta de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito, Wendy Janampa Saenz.

Durante la intervención también se hallaron deficiencias en otros dos centros educativos. El colegio Anglo Americano Víctor García Hoz, localizado en la avenida Francisco Valencia, no contaba con extintores, indicadores de aforo, no facilitó la licencia de construcción, su pozo a tierra no está debidamente aislado.

Mientras que la institución educativa privada Mendel tampoco presentó la licencia de construcción. Según la municipalidad tenía instalaciones eléctricas riesgosas y expuestas, pozo a tierra sin mantenimiento. La promotora indicó que su certificado de Defensa Civil está en trámite. La comuna dio plazo de cinco días a ambas instituciones para levantar las observaciones.