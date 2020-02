Cajamarca: pérdida de más de S/1 millón en obra de saneamiento

Cajamarca. Un perjuicio económico de 1’220,299.66 soles en la instalación del sistema de saneamiento básico (agua y desagüe) en diez localidades de San Miguel, que benefició a 831 familias de dicha provincia cajamarquina, detectó la Contraloría de la República, quien indicó que ocho exfuncionarios tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa en estos hechos ocurridos en la anterior gestión (2015-2018).

En el Informe de Control Específico n.º 014-2019-2-0377-SCE, la comisión auditora evidenció que los exfuncionarios habrían beneficiado al consorcio ejecutor de la obra al aprobar una ampliación de plazo por 60 días calendarios que carecía de justificación técnica y legal y que ocasionó que la entidad omitiera el cobro de penalidad máxima de 934,348.42 soles; hecho que no fue observado en liquidación técnica financiera de obra, la que se realizó sin ninguna observación.

Durante el servicio de control se demostró que los exfuncionarios permitieron que la obra se ejecute sin la participación del residente de obra, profesional cuya participación debió ser al 100% y por quien se pagó S/43,831.10 por concepto de gastos generales, sin realizar observación alguna.

Además, se evidenció que los exfuncionarios encargados de tramitar y revisar las valorizaciones de obra permitieron el pago de S/150,120.14 por partidas y metrados no ejecutados, los mismos que no fueron deducidos en la liquidación de obra. También se aprobó el pago de mayores metrados por S/457,414.59, que incluían partidas que carecían de sustento o justificación técnica porque no correspondía a los trabajos realizados.

La comisión auditora determinó que ni el profesional encargado de la supervisión de la obra ni el asistente del supervisor propuestos por el consorcio supervisor de la obra estuvieron presentes en la instalación del servicio de saneamiento básico, propiciando el pago sin sustento de S/92,000.00, monto que no fue deducido en la liquidación de obra.