No a más feminicidios

Urgen medidas efectivas

Olenka Preciado Verano, educ. y correctora de estilo.

El 2019 será recordado como el año de los 168 feminicidios, cifra más alta de los últimos 10 años. Estas mujeres no solo fueron asesinadas cruelmente (quemadas, apuñaladas…) sino que varias murieron junto con sus hijos, quienes probablemente eran parte del ambiente violento que se daba en sus hogares. No han pasado ni 30 días en este 2020 y ya se reportaron 17 feminicidios, lo que lamentablemente demuestra que vamos por el mismo camino, sin cambios. Si las autoridades piensan que un subsidio de S/ 300 para los huérfanos es suficiente, no queda otra alternativa que seguir marchando en las calles hasta que se tomen medidas realmente efectivas y paren de una vez los feminicidios en nuestro país.

........................................

Nos queremos vivas

Paola Dávalos, poeta.

Los feminicidios siguen en alarmante aumento. Pese a que las vidas de mujeres terminan en las manos de un hombre, es una realidad que tenemos una sociedad incrédula que normaliza la violencia machista heredada desde el hogar y continúa en el sentimental donde la mujer es considerada objeto de pertenencia y sometimiento. Es necesario tomar conciencia de que hay diferencia entre el sexo (biológico) y el género (construcción social en la que se fomenta el dominio de lo masculino sobre lo femenino). Asumir esta situación es nuestra responsabilidad y la educación es herramienta de cambio. Es urgente que el sistema de atención a la mujer violentada sea más efectivo. A las/os nueva/os parlamentaria/os, las mujeres nos queremos vivas.