SJM: sujeto abusaba de su hijastra de 6 años y madre de la niña no lo denunció pese a saberlo

Vecinos de Pamplona Alta de San Juan de Miraflores rescataron a una niña, de ocho años de edad, que era víctima de violación por parte de su padrastro. La madre de la menor estaba al tanto de lo que hacía su pareja con su hija.

La niña había sufrido los abusos desde que tenía seis años. En declaraciones hechas en la comisaría del distrito, el agresor, identificado como Hugo Huamán Medina, quiso culpar a su pareja y madre biológica de la menor por las violaciones.

“Ella siempre me chantajeaba con eso. ‘Hazlo para que no me dejes’ ”, aseveró el sujeto en la dependencia policial. De acuerdo a las investigaciones del comandante Alex Ayaipoma, la madre de la menor, Norma, permitía que el padrastro abuse de la niña para que no se vaya.

"Ella (madre) ha permitido todo esto con la finalidad de que el hombre no se vaya del hogar conyugal. Eso es lo que alega (la menor)’’, expresó. La mujer también habría amenazado a su pareja con denunciarlo en caso se retiraba de la habitación. ‘‘Es un acto aberrante que deploramos la sociedad en conjunto y la Policía’’, finalizó.

El certificado del médico legista confirmó que existen lesiones de desfloración antigua, por lo que se presume que los abusos iniciaron cuando la niña tenía seis años. Además de ello, una vecina declaró a ATV que la menor era golpeada por su madre para que no cuente nada de lo que le hacían.

Ambas personas fueron llevadas hasta el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores en calidad de detenidos. Al lugar también llegó personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).