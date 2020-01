Ate Vitarte: sujeto golpea a su pareja y la deja con 30 puntos de sutura

Un nuevo caso de intento de feminicidio se reportó el martes 21 de enero en el distrito de Ate Vitarte. Un sujeto golpeó a su pareja provocándole varios daños y cortes en la cabeza.

Según narró la víctima, el agresor identificado como Guillermo Navarro Martínez intentó obligarla a beber licor y la violentó físicamente, provocándole 30 puntos de sutura. De acuerdo a su testimonio, los golpes eran constantes.

“Le pedí ayuda a los vecinos. Me trajeron de emergencia del hospital de Vitarte mientras él se fue a dormir. Es un hombre violento que nunca va a cambiar, yo voy a proceder hasta el último. Quiero que esté preso”, indicó la mujer a La República.

La víctima fue trasladada a la comisaría de Ate Vitarte, donde presentó su denuncia. Ella solicitó apoyo de las autoridades con la finalidad de que le brinden seguridad.

“Pido (al Ministerio de la Mujer) que me apoyen y me den protección. Él puede salir libre y yo no quiero que me pases nada malo”, mencionó.

Según se supo, Martínez Navarro continúa detenido y en las próximas horas podría ser trasladado a la Fiscalía. De acuerdo a la víctima, no sería la primera vez que el hombre es acusado por violencia contra la mujer. Según indicó, una expareja lo había denunciado por el mismo delito.