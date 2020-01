Surco: golpeó a su pareja en plena vía y ahora se muestra “arrepentido” [VIDEO]

Luego de ser capturado por la Policía Nacional, Edinson Romero Montiel (35) reconoció la violenta agresión contra su conviviente ocurrida la madrugada de este lunes 20 de enero en el distrito de Surco.

Tal como se escucha en el vídeo, el sujeto manifestó que la relación que tenía con su víctima era “muy tóxica” y que tenía intenciones de terminarla. Incluso acusó a su pareja de ser muy complicada.

“Muy tóxica la relación. Es bien complicada. Eso es lo que yo quiero (terminar la relación) desde hace tiempo. Eso iba hacer. Pero yo le levanté la mano. No hay ninguna justificación”, mencionó durante su manifestación.

Por su parte, la mujer agraviada aseguró que era manipulada y amenazada por su expareja.

"Convive conmigo, sin embargo, tomaba casi continuamente y fuma. Entonces como yo no le compraba a veces se ponía alterado. Me exigía, me manipulaba, me amenazaba. Ojalá que me ayuden al menos la Policía y Fiscalía”, refirió.

Hombre agredió a mujer en vía pública

En imágenes registradas por las cámaras de seguridad se observa a Edinson Jesús Romero Montiel (35) persiguiendo a su conviviente. Según los vecinos, no es la primera vez que este sujeto la violenta.

En el video se observa que ella habla por teléfono. Cuando aparece su agresor, baja el celular y camina rápido. Cruza la calle e intenta dar la vuelta. No obstante, es alcanzada y golpeada en reiteradas ocasiones por el sujeto. Incluso se logra ver cómo le grita mientras ella está en el pavimento. Luego, un grupo de vecinos se acerca a la escena e intenta ponerla a buen resguardo.