Arequipa: En riesgo pensiones de 14 mil empleados públicos por deudas a AFPs

Fiorella Montaño

Cada mes a los trabajadores de las entidades públicas se les descuenta un porcentaje de su sueldo para que sea depositado en su fondo de pensión. En ocasiones ese monto es desviado por los empleadores, que se quedan con el dinero y lo utilizan para otros fines.

Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), señala que este problema viene desde 1993 y, como consecuencia, hay entidades que han acumulado deudas gigantescas. Muchas deudoras son municipios y gobiernos regionales.

La apropiación de estos dineros trae consecuencias para los servidores públicos, pues afecta la pensión que recibirán en el futuro. No se generará rentabilidad, por lo que su pensión será menor al no abonar el dinero a tiempo. Las entidades también ponen en riesgo el acceso del trabajador a la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia, por no estar al día en las cuotas.

En el sur más de 45 mil trabajadores estatales fueron afectados por los desvíos del dinero para sus fondos. Las municipalidades y gobiernos regionales de Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna en un momento debían más de S/ 125 millones 480 mil a las AFP. La deuda se extendía a otras regiones del país.

Para recuperar este pasivo, se creó el Régimen de Reprogramación de Aportes al Fondo de Pensiones (REPRO I), que comprende un cronograma de pagos. Se acogieron a este 814 entidades estatales de gobiernos regionales y locales del país para pagar un total de S/1 448 millones a 254 045 trabajadores.

Las deudas en el sur

En las regiones del sur fueron 178 entidades las que se adhirieron al REPRO. Pero no todas están cumpliendo con abonar sus cuotas, poniendo nuevamente en peligro la jubilación de sus propios empleados. De acuerdo al reporte de la Asociación de AFP, 36 realizaron pagos, empero registran cuotas pendientes. Otras 24 no hicieron ningún depósito, lo que pone en peligro la pensión de 14 mil 674 personas.

Uno de los casos es del Gobierno Regional de Cusco. La entidad adeuda S/ 42 millones 276 mil, que corresponde a los aportes de 11 mil 869 empleados. Solo ha cumplido con pagar S/ 5 millones 897 mil. Se encuentra retrasado en el cronograma de cuotas, ya que a diciembre del 2019 tenía que abonar S/8 millones 866 mil. Debe cerca de S/ 3 millones y apenas está empezando a honrarlos. La unidad orgánica que causó este problema en las pensiones es la Gerencia Regional de Educación, con lo que se afecta a 7 mil 472 afiliados.

Puno es otro gobierno regional con deficiencias para cancelar S/17 millones 976 mil. Por ejemplo, su Programa Regional de Riego y Drenaje no paga ni un sol de S/ 9 651 por 48 empleados. Hay otras 26 de sus unidades con los mismos problemas.

Las municipalidades y el Gobierno Regional de Apurímac solo han registrado un cumplimiento del 19.65% del pago a las AFP. Las instituciones públicas de esta región deben en conjunto S/9 millones 680 mil de las cuotas de 4 mil 978 afiliados.

Nueva facultad

Días atrás la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) normó que las AFP pueden interponer una demanda judicial contra los gobiernos locales y regionales que incumplan con los pagos del REPRO. Están facultadas de iniciar cobranza judicial tras 12 meses de haberse incumplido tres cuotas consecutivas al REPRO. Giovanna Prialé manifestó que esta disposición ayudará a agilizar el proceso de cobranza, ya que antes cada AFP tenía que cobrar por afiliado, pero ahora podrán realizar un juicio al empleador.