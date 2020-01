Sunedu cierra la cuarta universidad en Cusco

José Víctor Salcedo

La Universidad Privada Líder Peruana SAC (ULP), con sede en la ciudad de Quillabamba, capital de la provincia cusqueña de La Convención, debe cerrar en dos años. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó la solicitud de licenciamiento institucional. Esta casa superior de estudios no pudo demostrar el cumplimiento de ninguna de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC).

Es la cuarta universidad que deberá dejar de funcionar en Cusco. Las no licenciadas son Global, Austral, la filial de Alas Peruanas y ULP. Ahora suman más de 7 000 estudiantes cusqueños perjudicados.

La ULP queda impedida de recibir nuevos ingresantes bajo cualquier modalidad de captación. Esta casa de estudios funciona desde el 2012 en Quillabamba y tiene 396 alumnos en los programas académicos de Ingeniería de Sistemas e Informática, Contabilidad y Economía.

La razón de la denegatoria del permiso se debe a su Plan de Adecuación (PDA), pues este no cumplió con lo requerido para garantizar el levantamiento de observaciones. Por ejemplo, no consideró actividades ni responsables para algunos indicadores observados y propuso acciones con resultados no medibles, entre otros puntos. En un comunicado, ULP acepta la decisión de Sunedu y asegura que apoyará a sus estudiantes.

Sunedu estuvo en Quillabamba dando orientación a los alumnos, quienes expresaron su desazón con la decisión de la entidad. Luis Endo, representante de Sunedu, explicó a los jóvenes los mecanismos para continuar con sus estudios superiores.