Santa Anita: sujeto huye tras intentar asesinar a su pareja [VIDEO]

Benji Espinoza Carrera (20) golpeó en la cabeza a su pareja con una botella y le hizo cortes en las rodillas después de que enfureciera en la habitación donde ambos estaban, en una vivienda de Santa Anita. El padre de la víctima contó que este sujeto intentó asesinar a su hija tras ver la fotografía de un hombre en su celular.

Ella se tapó la cabeza con una frazada para evitar que Espinoza la dañe; en ese momento, este hombre agarró una navaja y le cortó las rodillas, lo que provocó que le coloquen quince puntos.

“Con el botellazo no más ya tenía para privarla, no? porque un mal tiro en la cabeza derrepente ya habría quedado muerta mi hija. Yo espero que se haga justicia porque tipos como él no deberían estar sueltos”, comentó su padre en América Noticias.

El comandante Marco Ramírez Falcón informó que antes este tipo había intentado asesinar a una mujer y tiene tres denuncias en su contra por agresión. “No solamente en esta comisaría (tiene varias denuncias), sino en otras comisarías por haber abusado no solamente de la señora sino también de su abuelito y otra persona”, señaló.

Los policías de la comisaría de Santa Anita buscaron al denunciado en su casa, en Santa Anita, pero no lo ubicaron. La última vez que la víctima lo vio fue en el hospital Jorge Bernales, donde la llevó tras atacarla.