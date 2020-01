San Juan de Lurigancho: PNP espera más de 8 horas para recibir denuncia por desaparición de menor

Yanina Almeida Mendoza desapareció la mañana del pasado sábado 4 de enero, cuando salió de casa mientras su mamá trabajaba y su hermana de 5 años la acompañaba en su casa, ubicada en urbanización Santa María, en San Juan de Lurigancho.

En ese momento, Vilma Loayza Navarro estaba trabajando; un vecino la llamó para contarle que su pequeña estaba sola en casa, por lo que retornó. Esperó a que su hija adolescente vuelva, pero se hizo la medianoche y no habían noticias sobre ella.

PUEDES VER SJL: PNP espera más de 8 horas para atender denuncia de desaparición de una niña

“Suponen que ha huido a casa de una amiga de 13 años, que quiere contactarla con personas que no conozco. No tiene celular. El sábado esperamos hasta las 12 de la noche y no llegaba", contó.

Al día siguiente, en la mañana, acudió a la comisaría Mariscal Cáceres para poner la denuncia por desaparición, pero los policías le dijeron que no tenían sistema y que por ello no podían emitir la nota de alerta. Cerca de las 5 o 6 de la tarde recién la atendieron. “Cuando entro a la publicación de desaparecidos 2020 no figura mi hija. El caso ha pasado a la Dirincri de San Juan de Lurigancho”, precisó.

No es la primera vez que en esta dependencia policial se demoran para recibir una denuncia por desaparición. Pese a que en el decreto legislativo 1428 se indica que no es necesario esperar 24 horas para recibir esta queja, los policías de esta comisaría se tardan en ayudar a los familiares de las personas desaparecidas.

El pasado viernes 3 de enero, cuando el papá de la niña Melisa Calderón Mamani acudió allí para denunciar su desaparición, los efectivos le pidieron que regrese al día siguiente para que lo ayuden.

PUEDES VER Yauyos: joven desaparece tras caer al río cuando pescaba

Lo último que supieron de Yanina es que dejó la casa de su amiga de 13 años para acudir a la vivienda de otra amiga, a quien le contó que no tenía dónde quedarse y le pidió que la hospedara. Sin embargo, esta le respondió que su madre no la iba a acoger por ser menor de edad.

“A ella le contó que iba a quedarse en la casa de su tío Emerson, en Canto Grande. No confío en él porque es una persona joven. Estoy gestionando para que los policías lo interroguen, ya que esa es otra jurisdicción”, añadió.