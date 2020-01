Surco: cobrador de cúster informal retiene a pasajeros contra su voluntad durante operativo [VIDEO]

Durante un operativo el cobrador de una cúster informal retuvo a los pasajeros contra su voluntad. El hecho ocurrió en el distrito de Santiago de Surco.

El hombre no permitió que las personas desciendan del vehículo, el cual estaba siendo intervenido por inspectores de Tránsito de Surco, hasta que una mujer comenzó a gritar.

Los pasajeros respaldaron la labor de los trabajadores municipales, según informó la municipalidad del distrito. La cúster, de placa W1U-227, le pertenece a la empresa Holrex. Esta fue intervenida por haber recogido a público de forma indebida en el Óvalo Higuereta.

“Los pasajeros querían bajar pero no se lo permitían. En tanto, el chofer no quiso identificarse con nosotros. No entendía razones”, indicó Carlos Cuadros, uno de los inspectores de Tránsito de la comuna de Surco.

Un efectivo de la Policía Nacional también apoyó a los trabajadores municipales, quienes posteriormente abordaron el vehículo para llevárselo al depósito municipal.