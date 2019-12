Chorrillos: roban camioneta de una mujer cuando iba a comprar su pavo de Navidad

Lo que debió ser un momento de alegría por Noche Buena terminó convirtiéndose en una mala experiencia. Una mujer fue víctima de la delincuencia cuando se dirigía a comprar su pavo para las celebraciones de Navidad.

El suceso ocurrió el pasado 24 de diciembre en el cruce de la avenida Guardia Peruana con la calle Ontario, en el distrito de Chorrillos.

La denunciante Sara Núñez Zavala narró como un grupo de delincuentes se llevó su camioneta que estaba estacionado a media cuadra de un mercado distrital. Según dijo, no se demoró ni 15 minutos en hacer la compra, pero cuando regresó su vehículo ya no estaba.

La agraviada aseguró haber recibido constantes llamadas de los malhechores exigiéndole el pago de una fuerte suma de dinero a cambio de recuperar su medio de transporte. Ella ya hizo la denuncia pertinente en la comisaría del sector, sin embargo, ella no quiso aparecer ante cámaras por temor a represalias.

“Me están llamando, me dicen que tienen el carro, que quieren que les dé dinero. La Policía me ha recomendado que no escuche, que no responda, pero me están llamando a cada rato”, comentó a RPP.

Ante esta situación, que genera preocupación, la ciudadana pide apoyo de las autoridades pertinentes para recuperar su automóvil.