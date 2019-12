Cantautor peruano Adrián Bello dará dos conciertos en Arequipa.

El cantautor peruano de soul, Adrián Bello, presentará su álbum debut “Apprentice” en dos conciertos en Arequipa. Los espectáculos se realizarán el miércoles 11 de diciembre a las 20:00 horas en Selina y el jueves 12 a las 21:30 horas en Woodstock.

Adrián lanzó su primer disco en el 2018, teniendo como productor a David Chang, quien trabajó con reconocidas bandas como We the lion y Cristina Valentina. Entre los temas que más destacan están Drowning Away Again y Not Afraid.

Durante este año, el cantante ha tenido la oportunidad de presentarse junto a artistas locales como Gianmarco, Isza Pennano, Gisela Ponce de León, Cristina Valentina, Danitse, entre otros.

“Tenía miedo que la gente no conecte tanto con un proyecto en inglés y de música soul, pero la recepción del público me sorprendió y lo sigue haciendo”, dijo Adrian