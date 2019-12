Áncash: denuncian a profesor porque amenazaba con jalar a escolares si no robaban celulares [VIDEO]

Estudiantes del colegio nacional José Abelardo Quiñones denunciaron a su profesor de matemática, Carlos Bazán Arrieta, porque les habría enseñado a robar los celulares de sus compañeros para venderlos.

Si no le hacían caso, el docente los amenazaba con desaprobarlos. El director de esta casa de estudios, ubicada en el distrito de Nuevo Chimbote, en Áncash, denunció el hecho en la UGEL.

“El profesor ha venido y nos ha enseñado a coger celulares. Nosotros le decíamos que no, pero en esta última he caído y me he arrepentido y lo he devuelto todo”, dijo uno de los adolescentes a RPP Noticias.

La madre de uno de los escolares aseguró que su hijo y los compañeros señalados quitaban los teléfonos “en son de juego”, pero que otro adolescente se los quitó para venderlos por Facebook.

“A nuestros hijos los han involucrado en el robo de celulares, pero ellos lo han sacado en son de juego. Pero hay un niño que les ha quitado. Y el papá se aferra al decir que no. Acá hay una prueba de que el chico ha estado vendiendo. El papá se aferra al decir que no, pedía las pruebas y acá están”, denunció.

PUEDES VER Construcción de Hospital La Caleta y su implementación costará 260 millones de soles

“Eso es lo que están denunciando los padres con los alumnos. (…) Esto se ha pasado a la comisión de disciplina. La norma dice que tiene que ser separado”, aclaró el director del colegio, José Zapata.