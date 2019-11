Casa hogar para animales abandonados organiza fiesta pro fondos

View this post on Instagram

Ya son mas se 80 huespedes🐕 Ayudanos a conseguirles alimento este sabado 30 de noviembre.💕 ven y baila con nosotros. Link del evento profondos en la Bio. Gracias x bailar.🥂🔥 #adoptanocompres #adopcionperro #fundraiser #fundraisingevent #dogcharity #dogcharityevent #alberguecanino.