Henning Jensen: “La universidad no se debe supeditar a entes externos”

“Tiene atribuciones que lesionan la libertad académica y la autonomía universitaria”, afirmó Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica y presidente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (Udual), en relación con la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu), entidad que hasta el momento ha denegado el licenciamiento a 26 universidades peruanas que no cumplieron con las condiciones básicas de calidad.

Jensen aseguró que ve como un “fenómeno lamentable” el que existan entes externos que se encarguen de sancionar a las casas superiores de estudios.

PUEDES VER Sunedu deniega licenciamiento a una nueva escuela de posgrado de José Luna

“Con esto no quiero decir que las universidades deban estar libres de la rendición de cuentas, pero no comparto la visión de supeditar la gestión académica a entidades externas cuya competencia académica no es suficientemente sólida”.

Compromiso social

El rector de la Universidad de Costa Rica llegó a Lima para la XX Asamblea de la Udual, donde se analizarán y resolverán asuntos que deben caracterizar la agenda para la educación superior al 2030. Según el también doctor en Filosofía, entre los principales retos que tiene la universidad peruana se encuentra el desarrollar nuevos programas que puedan analizar a complejidad y profundidad los problemas científicos y sociales del mundo. Además de “flexibilizar los planes de estudio a fin de fomentar el diálogo entre los diferentes conocimientos”. El gran reto, agregó, es desarrollar programas de estudios de manera que seamos siempre competentes para la cooperación internacional.

PUEDES VER Sunedu licenciará institutos tecnológicos y pedagógicos en el 2020

No olvidó resaltar que “las universidades latinoamericanas se caracterizan, más que muchas norteamericanas y europeas, por su fuerte compromiso social que está arraigado en su propia naturaleza”, lo que ha quedado demostrado en la participación del estudiantado en las manifestaciones que vienen ocurriendo en la región.

La clave

Hoy y mañana, la Universidad Ricardo Palma será sede de la XX Asamblea de la Udual, que recibirá a 230 instituciones, públicas y privadas, de 22 países de América Latina y el Caribe.