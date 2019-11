En Cusco vuelven a ordenar retiro de La paisana Jacinta

José Víctor Salcedo

La jueza del Primer Juzgado Mixto de Wanchaq, en Cusco, Yanet Ofelia Paredes Salas, volvió a declarar fundada la demanda de amparo presentada por Cecilia Paniura, Rosa Supho, Martha Quispe y Rosalinda Torres contra el programa La paisana Jacinta. Lo consideran discriminatorio por vulnera los derechos a la igualdad, dignidad, identidad cultural, entre otros, de las mujeres andinas.

En consecuencia, volvió a disponer que los demandados, en este caso Frecuencia Latina y Jorge Benavides, se abstengan de propalar dicho programa, porque atenta contra los derechos de la mujer andina y exhorta a los órganos del Estado a asumir acciones contra este tipo de actos. Eso implica que, según la ONG Aporvidha, patrocinadora de las mujeres, esté prohibida la emisión del programa La paisana Jacinta, así como el retiro de sus videos de Youtube y otras plataformas virtuales.

En noviembre de 2018, las cuatro mujeres consiguieron que el Poder Judicial de Cusco emita esa disposición. No obstante, esta fue anulada por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco en junio de este año, bajo el argumento de que la jueza no había hecho una calificación adecuada de la demanda. El caso empezó en 2016 y todavía no se ha resuelto debido a excesivas dilaciones.