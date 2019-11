Policía en alerta máxima por partido de Cienciano vs. Santos FC [VIDEO]

Este domingo 10 de noviembre, la ciudad de Cusco será el escenario del partido final de la Liga 2 del fútbol peruano. Cienciano y Santos FC se enfrentaránen búsqueda del pase a Primera División. Por este motivo, la Policía Nacional ejecutará un plan de seguridad y orden antes, durante y luego del encuentro deportivo que congregará a 30 mil aficionados del fútbol.

El director de la VII Macro Región Policial Cusco- Apurímac, Héctor Loayza Arrieta, indicó que se implementarán tres anillos de seguridad dentro y fuera del estadio Inca Garcilaso de la Vega, que será abierto al público desde las 11:00 horas.

A partir de las 10:30 horas se restringirá el tránsito vehicular en la Prolongación Avenida Garcilaso, Plaza Túpac Amaru, Pasaje Ramón Castilla, Huayruropata, Calle Cuatro Torres, Prolongación Mariscal Gamarra y Fideranda, Calle 24 de Junio, Mariscal Gamarra, Avenida Pachacuteq, Infancia, Avenida Tacna y Manco Qhapaq.

Al ingresar al recinto deportivo, los asistentes deberán pasar por el alcoholímetro, se registrará que no ingresen botellas, cohetones, objetos punzo cortantes o contundentes, correas, entre otros. No se permitirán banderolas de más de un metro que puedan obstaculizar la visibilidad de los espectadores y no podrán entrar con los rostros pintados para poder ser identificados.

Durante el partido están prohibidas conductas agresivas que perturben a los espectadores y lanzar objetos contundentes a los aficionados, jugadores, entrenadores o autoridades. La Policía aplicará las sanciones de ley en forma drástica.

En caso se detecten personas dedicadas a la reventa de entradas falsificadas o que ofrezcan bebidas de alcohólicas, serán detenidos por los agentes del orden.

“Esta es una fiesta deportiva que es para disfrutarla y no para generar caos o alteraciones del orden público que haga que la Policía pueda hacer uso de la fuerza”, refirió el director de la VII Macro Región Policial Cusco- Apurímac.

Otras recomendaciones:

-Asista con la debida anticipación portando sus documentos de identidad y el respectivo boleto de entrada

-Evite asistir al partido en su vehículo, para no tener contratiempos.

-Evita llevar a menores de edad.

-Se recomienda evitar comprar entradas a los revendedores, ya que pueden ser falsificadas, adquiéralas preferentemente en los lugares de ventas autorizados.

-Aliente a su equipo, pero siempre guardando el respeto al equipo visitante.

-Acate las disposiciones de la Policía que tienen por objeto garantizar la protección y seguridad.