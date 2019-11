Jorge Muñoz: “Fiscalizaremos a los vehículos que se meten a los corredores”

El actual alcalde de Lima, Jorge Muñoz, comenta las principales tareas de la municipalidad metropolitana y ofrece recibir la agenda de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano. Además plantea poner énfasis en la recuperación del patrimonio de la ciudad.

Los concesionarios de los corredores dicen que su principal problema son las cúster y colectivos informales, la falta de autoridad. ¿Qué pudieron conversar sobre esto?

La autoridad siempre está presente y siempre estamos trabajando todo en orden. Es cierto que tenemos una ciudad informal y es cierto que hay situaciones de informalidad que combatir. Cuando ellos anunciaron esta medida (la suspensión del servicio), me encontraba en Washington, en unos de los arbitrajes que tenemos con Rutas de Lima. Apenas regresé llamé al señor Ángel Mendoza, gerente general de la ACTU. Nos sentamos a conversar y vimos que había puntos que atender.

¿Qué están pidiendo?

Más fiscalización. Yo le expliqué qué cosa hemos hecho, qué cosa hemos podido hacer hasta la fecha y dónde hay algunas brechas que en definitiva hemos identificado, como, por ejemplo, que la PNP debe tener un rol más activo. Vamos a poner arcos para la fiscalización de aquellos vehículos que se meten en los corredores.

¿Qué ha hecho usted para eliminar las cúster y colectivos informales?

Hemos aumentado en un 300% las labores de fiscalización, se han impuesto más multas, más sanciones...

Pero las multas no necesariamente son la solución. Hasta ahora vemos a combis que siguen circulando pese a tener millones de soles en multas.

Lo que pasa es que la informalidad sigue creciendo a niveles generales en la ciudad. Tenemos un 70% de la ciudad en una situación de informalidad, ahí es donde se está generando este caldo de cultivo y por eso decíamos que necesitamos también el auxilio de la PNP. No solamente son los colectivos informales, sino son las motos lineales.

Ya se le están delegando tareas a la ATU, aunque aún no tenga recursos ni funciones claras. ¿A qué se debe esto?

La realidad es que hoy la ATU es una criatura que ni camina ni gatea, pero hay que acompañar esto porque es importante que funcione bien. Lo que hay que hacer es terminar de empoderar a la ATU. La ATU no tiene ni el presupuesto adecuado.

Sobre los peajes. ¿En qué va el tema de los arbitrajes? ¿Qué tanto se ha avanzado en este proceso?

Estamos prácticamente hacia el final. El lunes presentamos los alegatos de la municipalidad. A mí me tocó presentar un alegato inicial que tiene un contenido, antes que jurídico, político, y explicar las situaciones; después han entrado los expertos en temas legales del estudio, han presentado los alegatos. Una vez que se cierren los alegatos quedan seis meses para que el tribunal se pronuncie.

Se viene la campaña navideña, ¿que están haciendo, por poner un ejemplo, con Mesa Redonda?

Somos conscientes de que es una zona vulnerable, que ha tenido algunas ocurrencias y ahí hemos incrementado las labores de fiscalización. Dividimos el espacio en cinco áreas y hemos venido haciendo fiscalizaciones desde la zona más nuclear hasta la zona más periférica.

¿Hay metas?

Hacerlo mucho más seguro y que las personas puedan ir a comprar. Si me preguntas si me siento 100% satisfecho te diré que no me siento 100% satisfecho, porque cuando conseguimos un resultado, automáticamente hay alguien que está trabajando para sacarle la vuelta a ese resultado. Hay muchos comerciantes que son irresponsables en ese sentido y esto es producto de querer vender más.

¿Tiene miras políticas al 2021?

Mis miras son trabajar en la municipalidad como lo vengo haciendo y tener siempre al ciudadano por delante porque es el compromiso que he asumido.