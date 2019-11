Gobierno Regional de Arequipa denuncia que Southern impide ingreso a Lomas Cachendo

Los desencuentros entre el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y compañía Southern Perú no acaban. Esta vez la entidad regional denunció que la empresa minera impide el ingreso por una vía vecinal hacia las Lomas de Cachendo, ecosistema frágil del valle de Tambo, en la provincia de Islay.

La Autoridad Regional Ambiental (ARMA) advirtió este hecho luego de una inspección en la zona, donde se habría comprobado que Southern colocó garitas de control con personal que impide el libre tránsito. Según se informó, estas áreas están bajo administración del GRA.

El gerente del ARMA, Carlos Santos Roque, precisó que el motivo de la visita es implementar un proyecto de conservación de fauna y flora, que por usos y costumbres tiene como beneficiarios a los ganaderos del valle de Tambo y convertir esta zona de producción primaria de forraje natural.

“No son parte de la concesión de Southern, no tienen nada que proteger ahí, eso no es propiedad privada. Hacemos un llamado a Southern, que no transgreda los usos y costumbres del valle de Tambo, hay ganaderos que llevan a pastar su ganado a las Lomas”, mencionó Santos Roque.