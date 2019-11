Juez demora para desalojar a invasores de terreno arguyendo “errores”

El empresario Ramón Miranda Eyzaguirre interpuso una demanda civil de reivindicación ante el Juzgado Mixto de Yarinacocha (Ucayali), con la finalidad de recuperar la posesión de un predio de su propiedad que es ocupado por presuntos traficantes de terrenos. Desde esa fecha, el 27 de marzo de 2018, hasta el momento el titular del despacho, Carlos Díaz Herbozo, no emite sentencia.

Según los plazos legales establecidos por el Código Procesal Civil, en 10 meses como máximo, el juez Díaz debió haber fallado reconociendo los derechos de Ramón Miranda, ya que la contraparte no ha presentado documentación que acredite tener algún título para ejercer la posesión.

En efecto, de acuerdo con fuentes judiciales, en este proceso los demandados no han presentado ningún escrito tratando de justificar la ocupación ilegal del terreno de Ramón Miranda y no lo han hecho porque no tienen nada que respalde su presencia usurpadora.

Una de las razones de la tardanza son los frecuentes “errores” y “equivocaciones” en el dictado de resoluciones y en notificaciones de resoluciones del despacho del magistrado Carlos Díaz Herbozo.

El último “error” en esta secuencia de “equivocaciones” en las que ha incurrido el juzgado de Yarinacocha se registró respecto a la Resolución N° 18, emitida el 21 de octubre de este año. Esta vez la “equivocación” fue supuestamente no haber notificado a una de las demandadas, con lo que se va a tener por lo menos un retraso adicional injustificado de 15 días más.

Sin duda, la demora injustificable favorece a los invasores del predio del empresario Ramón Miranda, quienes se sienten respaldados por la inacción de la justicia.