¿Futurizar o futurear?

Cada vez es más común adoptar modos de adelantarse a los hechos tratando de mitigar los efectos no deseados de situaciones complejas. Lo que ha pasado recientemente en Chile plantea la urgencia de considerar en los análisis esas situaciones “impensables” o remotas que vemos como improbables. ¿Es esto posible sin tener que hacer ciencia ficción? La respuesta es sí. Y la acción se llama “futurizar”. En el mundo de los negocios tecnológicos es común usar instrumentos para crear escenarios de futuro que permitan, en el extremo, crear nuevos mercados a nuevos servicios. Dada la complejidad de los tiempos en los que vivimos, la urgencia de definir nuevos escenarios de futuro, ya no solo es propio del mundo tecnológico, sino también de los “hacedores de políticas públicas”. En el argot político del siglo 21, “futurizar” equivale a prever y adelantarse al futuro para planearlo o hasta corregirlo en todo lo que ello fuera posible. Es el resultado de datos empíricos proyectados y de nuestra imaginación. Por el contrario, “futurear” es tan solo suponer el futuro, sin comprometerse con su reorientación ni su acomodo. La diferencia supone establecer rigurosidad en el análisis y voltear la mirada a los “centros de pensamiento” (think tanks) abocados al tema. El Perú tiene al CEPLAN, cuya versión del siglo 21 debiera ir más allá de la planificación de lo controlable y empezar a incluir lo complejo. Tal vez, el verbo futurizar se vuelva más común en la opinión pública, pero sobre todo, su ejercicio.