Mujer espera garantías para su vida desde hace 3 meses tras denunciar a su expareja por violencia [VIDEO]

Una mujer lleva esperando desde hace cerca de tres meses que las autoridades le den garantías para su vida. Ella denunció a su expareja, identificada como Wilson Moreno Paulino, por violencia. Asimismo, señaló que en los años en los que vivieron juntos fue agredida con frecuencia.

El 2 de agosto, Olina fue hasta la Comisaría PNP Payet, ubicada en Independencia, para denunciar el maltrato físico y psicológico nuevamente. Le dijeron que la llamarían; no obstante no lo hicieron. Incluso indicó a América que se acercó todos los días a la dependencia policial para preguntar sobre su caso, pero la respuesta era la misma.

La mujer teme por su vida, pues contó que el sujeto, además de propinarle puñetes, lanzarla al piso y sacudirla en más de una ocasión, también intentó atropellarla un día, así como violarla. Los golpes incluso llegaron a ocurrir delante de los cuatro hijos que tienen.

‘‘Si no vas a estar conmigo, no vas a ser para nadie. Me asfixió ahí. En eso, cuando logro gritar, mi hijo de 10 años se levanta, viene y se lanza encima de su papá (y le dice) ‘estás matando a mi mamá’ ’’, recordó Olinda. Esta habría sido una de las tantas veces en las que fue maltratada en los últimos 17 años.

Luego de aquel día, Moreno Paulo se fue de la vivienda, pero a pedido de uno de hijos regresó y prometió haber cambiado. Sin embargo, la víctima asegura que la situación volvió a ser la misma: la empujaba y jaloneaba cada vez que se cruzaban en la casa amenazándola de que así sería las cosas hasta que ella decidiera regresar con él.

Una noche el sujeto rompió los platos luego de que Olinda no le sirvió la comida. Cansada llamó al 105 y cuando la agarró del cabello procedió a contactarse con la línea 100. La Policía llegó hasta su vivienda para auxiliarla y detener al sujeto. En la comisaría se verificó que ya había sido denunciado dos semanas antes.

La denuncia no habría seguido su curso debido a que un efectivo no realizó el protocolo correspondiente. Fue recién en ese momento cuando se aceleró el trámite. Al agresor solo lo mantuvieron detenido por una noche.

Imelda Tumialan, funcionaria de la Defensoría del Pueblo, explica que ‘‘en 24 horas todo ello debe pasar al juez, el juez debe dictar la medida de protección dentro de las 72 horas y esa medida de protección regresa a la Policía’’; sin embargo, Olinda espera desde comienzos de agosto.

Actualmente, Moreno ha alquilado una habitación cerca a la víctima, quien agregó que la familia de su expareja le ha pedido retirar la denuncia, ya que de ser encarcelado nadie la ayudaría con sus cuatro hijos.