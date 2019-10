Los Olivos: individuo roba equipos electrónicos con la falsa promesa del trabajo [VIDEO]

Dos jóvenes denunciaron haber sido víctimas de una estafa por parte de un hombre que se hizo pasar como una persona que les ofrecía un puesto de trabajo en el distrito Los Olivos.

Una de las agraviadas reveló a Latina Noticias que ella y su prima se encontraban en un mercado apoyando en el puesto que tiene su madre. Allí fueron contactadas por un sujeto que dijo llamarse Luis Rosales, quien les propuso pasar por una entrevista de trabajo.

Él les dijo que en media hora debían acercarse a un establecimiento que funciona como chifa y local de recepciones. Durante la conversación que sostuvieron, el hombre les dijo que en ese momento les tomaría un examen psicotécnico, que era parte de la evaluación para acceder a un puesto laboral de facturación en una empresa.

Durante la supuesta prueba, el hombre les dijo que les ayudaría a descargar un programa en la laptop y la tablet que las jóvenes llevaban en una mochila. Este hecho hizo que una de ellas sospechara.

“Mi prima como no es de acá, yo le presté la tablet y yo llevé la laptop. Me pidió los celulares, volvió y se quiso llevar la tablet y la laptop, yo le dije que no confiaba mucho y que esperara a mi prima. Es ahí cuando me dice por qué yo no confiaba, eso no me gusta, que ambos íbamos a ser compañeros”, contó la joven al citado medio.

La joven entregó al sujeto la mochila con todos los aparatos electrónicos y aquel subió al segundo piso, donde desapareció, logrando su cometido de robar a las primas sin levantar sospechas.

La agraviadas han puesto la denuncia en la comisaría de Pro y esperan que puedan dar con el paradero del estafador lo más pronto posible. No se descarta que haya más víctimas de este inescrupulosos.