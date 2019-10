Pico y Placa para camiones: gremios de transporte suspenderán huelga de este 10 de octubre [VIDEO]

Ricardo Márquez Flores, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, anunció que la suspensión de la huelga de transportistas en contra del Pico y Placa para camiones programada para este jueves 10 de octubre. Explicó que tomaron esta decisión porque mañana, martes 8 de octubre, se reunirán con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

“Nos ha dicho de que está dispuesto a que el día martes que viene a dialogar con todos nosotros en forma definitiva. ¿Qué significa eso? que para bien o para mal el próximo martes se decide lo que nosotros estamos pidiendo no solo como gremio industrial sino también como gremio de transportistas”, informó a Canal N.

PUEDES VER Pico y Placa hoy en Lima: autos que circulan este lunes 7 de octubre de 2019

Explicó que solicitan la suspensión del decreto de alcaldía 011 y la organización de una mesa de trabajo compuesta por los gremios de transportistas y los voceros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Es decir, tanto el ministerio, los transportistas, los industriales, las empresas de construcción y las empresas que exportan estamos poniendo todas las variables dentro de la mesa netamente técnicas”, aclaró.

La intención de los conductores de vehículos de carga pesada es evitar que aumente el precio de los alimentos. “Nuestra disposición es que se arregle para no afectar a esos transportistas que a veces tienen uno o dos camiones y que en estos momentos están pagando. Si tú les dices a ellos que no van a trabajar seis horas al día, nadie sabe si van a poder pagar el camión”, afirmó.

Gremios anuncian suspensión de paro.

El representante de los gremios transportistas, Giovani Diez, manifestó que este miércoles 23 de octubre realizarán un paro si es que la reunión con el burgomaestre no tiene buenos resultados. “Queremos dejar en claro que nuestra intención no es que no queramos acatar la mejora de la ciudad en el ordenamiento”, precisó.