Pareja de enamorados se gana confianza de su jefa y roba 7 mil soles

Una pareja de ciudadanos venezolanos es acusada de haber robado 7 mil soles de un negocio en Santa Anita.

Tras ganarse la confianza de su jefa, los enamorados, identificados como Douglas Joneike Ososrios y Darlenis Alexandra Padron, se llevaron las ganancias del mes y huyeron con destino desconocido.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron al sujeto cuando colocaba los billetes dentro de una bolsa que le dio a su pareja. Minutos después del robo, ambos cerraron el local y salieron con normal tranquilidad. El dinero hurtado correspondía a las ganancias del día y al pago de una deuda pendiente.

La dueña del negocio, al enterarse de lo sucedido, acudió a la vivienda de la pareja de venezolanos, donde le dijeron que ya habían retirado todas sus pertenencias.

“Me dirijo a su casa donde me doy con la sorpresa de que habían sacado todas sus cosas, se habían llevado todo. Ahorita no sabemos dónde está”, manifestó la comerciante afectada.

La mujer no entiende la razón del robo, pues considera haberles brindado facilidades y pagado a tiempo.

“Les he dado la mano, les he abierto las puertas de mi casa, de mi negocio, no entiendo porque me pagan de esta manera. Los dos son de nacionalidad venezolana”, dijo la víctima para Panamericana TV.

Asimismo, pide devolver el dinero para no tomar acciones legales.

“Lo único que les pido es que devuelvan el dinero y esto queda ahí. Yo de verdad no voy a tomar represalias contra nadie porque a nadie le cae del cielo, todos trabajamos por algo y siempre se los dije a ustedes dos. Si ustedes quieren algo, trabajen, luchen y lo van a conseguir”, agregó.