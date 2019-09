S.J.L.: denuncian que padre de familia murió tras hacerse atender dolor de muelas [VIDEO]

En San Juan de Lurigancho, familiares, amigos y vecinos de un hombre, de 34 años de edad, denuncian que este fue víctima de negligencia en un centro médico del distrito.

Crisólogo Ventura Flores tenía un dolor de muelas, motivo por el cual acudió hasta el centro a hacerse atender y a que le extraigan la muela. Según denuncia Anabel Carrillo, esposa del hombre, a América, la víctima se encontraba en buen estado de salud.

‘’Estaba hinchada la cara y yo le pregunté al doctor si se podía sacar (la muela) y me dijo que sí es normal, entonces mi esposo también le preguntó ‘¿Se me puede sacar así?’, al ver que estaba hinchada, y le dijo que no pasaba nada’’, explicó la mujer.

Ella agregó que cuando su esposo regresó a su vivienda, ubicada en Jicamarca, los dolores continuaron, por lo que el día siguiente se acercó al centro médico. Este se encontraba cerrado.

‘’Le dije ‘mi esposo sigue sangrando’, ‘eso es normal, señora’, me dijo, ‘si es un diente nomás, el sangrado es normal’ ‘’, le aseguraron a Carrillo. No obstante, luego de regresar por segunda vez le realizaron exámenes médicos y tras ver los resultados decidieron llevarlo de emergencia al hospital.

La familia de la víctima de este presunto caso de negligencia médica denuncia que los embarcaron en un taxi al nosocomio. ‘’Entró en trauma shock, prácticamente le rompieron su polo, su chompa, le cortaron con tijera para poder revivirlo’’, explicó.

Horas después de haber ingresado al Hospital Hipólito Unanue, Ventura Flores falleció. Según el certificado de necropsia, la causa de su muerte fue edema cerebral y pulmonar. Tanto los responsables, como el centro de salud, serán denunciados por los parientes de la víctima.