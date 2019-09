Jacksiver Salcedo, la otra pieza clave en el doble crimen de SMP

Por: Eduardo Salinas

Las investigaciones en torno al asesinato del venezolano Rubén Matamoros y el peruano Jafet Torrico Jara van avanzando. Ayer, la detenida Jacksiver Jhoaury Salcedo Campos (22), quien fue ubicada el miércoles en Independencia, admitió que estuvo en el hostal ‘Señor de Sipán’ la noche y madrugada en que ocurrieron los crímenes.

Como se sabe, al momento de ser intervenida se le halló las zapatillas con las que aparece una mujer de sus características en uno de los videos de las cámaras de seguridad del hostal.

En las imágenes se le aprecia subiendo las escaleras del hostal. “Llegó hasta el quinto piso y dice haber visto a un hombre armado junto a las víctimas”, contó un oficial de la Policía.

Los detectives de Homicidios esperan que con el testimonio de Jacksiver se logre dar con el paradero del sujeto conocido como ‘Machelo’, cabecilla de la banda y principal responsable del macabro asesinato.

Además, la Policía sigue tras los pasos del sujeto conocido como Jonathan Jesús Donayre Semprun, de 23 años, quien habría alquilado la habitación 507 del hostal donde ocurrieron los crímenes. Se sabe que ingresó al Perú como turista en agosto del año pasado y que no pudo tramitar su Permiso Temporal de Permanencia (PTP).

"Dos meses después de llegar al Perú, Donayre Semprun fue detenido al ser acusado del robo de celulares", dijo una fuente de la unidad a cargo.

Por ello se halla solicitado por un juzgado de Lima Norte, y ahora también por estar implicado en el doble asesinato.

Como se recuerda, Abraham Perozo Borjas, ‘Guasón’, lo sindicó como el 'Morenito', quien es autor del crimen.

Para los agentes de Homicidios solo faltaría capturar a Donayre y el tal 'Machelo'.

Tiene miedo

Mientras tanto, Alexander Salazar Álvarez, el cuartelero del hostal ‘Señor de Sipán’, fue trasladado al Juzgado de Condevilla para que se determine el tiempo que deberá pasar en prisión preventiva. Se adelantó que hoy se tomará esa decisión, pues vence su detención provisional.

“Yo no sé usar esas cámaras, no sé nada, me han amenazado, tanto venezolanos como peruanos”, contó el extranjero mientras era trasladado. Trascendió que habría solicitado no salir en libertad por temor a ser blanco de algún ataque.

Asimismo, tras pasar el llamado control de identidad, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Condevilla dictó detención preliminar por 7 días para Abraham Perozo Borjas, alias ‘Guasón’, y Angelbert Díaz Colina, ‘Tarra’, quienes son investigados por homicidio calificado.

La Policía continúa buscando a los implicados.