Aumentan a 140 los casos de varicela en región La Libertad

La jefa de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad (Geresa-LL), Ana Burga Vega, reveló que desde enero de 2019 a la fecha hay 140 casos de varicela confirmados en nuestra región, y en la I. E. República de Panamá, donde se reportaron en un inicio 18 cuadros clínicos, ahora suman 24.

Sin embargo, recalcó que no es necesario suspender las clases, sino aislar a los niños que tienen el mal.

“La varicela es una enfermedad endémica, quiere decir que todo el año hay casos, pero se exacerba en algunas épocas como esta, es decir finales de invierno y en la primavera. Entonces estamos viendo exactamente en estas fechas un incremento que está relacionado con el período estacional del virus, en donde se reproduce más y contagia”, indicó Burga Vega.

La funcionaria de Salud refirió que hace un año se tiene disponible para la población la vacuna contra este mal, de tal manera que los niños menores de un año pueden recibir su dosis, incluso se puede vacunar hasta a los niños de 2 años, 11 meses.

“Las madres pueden llevar a sus hijos hasta los puestos de salud y ahí contamos con vacunas contra la varicela que es administrada gratuitamente. La varicela es una enfermedad común a la infancia, muy contagiosa, por eso es que rápidamente se incrementan los casos cuando aparece”, afirmó Burga.

Al ser preguntada por el número de vacunas con que se cuenta en La Libertad, la jefa de Epidemiología de la Geresa mencionó que no lo podía precisar. “Pero puedo decir que no hay déficit. La vacuna está disponible. No puedo informar la cifra, pero tenemos la cantidad necesaria para cubrir nuestra población de niños que es aproximadamente de 30 mil en edad de un año”, detalló.

Ana Burga comentó que se supone que en estos momentos la mitad de esos 30 mil niños ya debería haber sido vacunada, pues estamos a más de medio año.

Vacunas recientes

La especialista manifestó que como se vacuna a los bebés que cuenten con 2 años 11 meses, no hay este segmento de niños enfermando de varicela, o en todo caso son muy pocos.

“La mayoría son niños mayores que no han recibido la vacuna porque tampoco se disponía de ella en nuestro país. El Ministerio de Salud (Minsa) ha hecho todos los esfuerzos para comprar vacunas contra la varicela e incorporarlas al esquema nacional de vacunación. La compra de dosis se trató desde el 2016, pero tomó mucho tiempo para estar disponible, pues son compras internacionales, se tiene que hacer para todo el país y recién ha entrado a los establecimientos de salud desde inicios del 2018”, explicó.