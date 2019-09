Arequipa: Ministra de Educación anunció en Tambo plan para recuperar clases

Arequipa. La ministra de Educación, Flor Pablo, ayer solo pudo llegar hasta el sector de Boquerón, ingreso al valle de Tambo por el sector de Mollendo. Allí, el bloqueo de los agricultores que protestan en contra del proyecto minero Tía María la detuvo y debió volver hasta el distrito de Mejía. Se reunió con algunos agricultores y les confirmó la instalación de una comisión para el reinicio de las labores escolares en el valle, con un plan de recuperación de las horas perdidas.

El problema es que aún no hay fecha para el reinicio. Los niños de los distritos de Deán Valdivia y Cocachacra son los más afectados. También hay retraso en Punta de Bombón. Hasta ahora se cuentan 30 días de clases perdidas.

La funcionaria prometió que el plan sería simple: trabajar los fines de semana y hacer horas extras de lunes a viernes. El objetivo es culminar labores en diciembre. “Pero si la huelga sigue amedrentando o impidiendo que los estudiantes y maestros vuelvan a los colegios, tendríamos que aplazar las labores hasta enero del 2020. El peor escenario es que se pierda el año”, indicó Flor Pablo.

Trató de hacer entender a la población que respeta su protesta, pero eso no debe afectar a sus hijos. “Sin educación no hay oportunidad de desarrollo personal ni social. No les nieguen eso a sus hijos”, les dijo.