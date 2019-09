Kike Suero es detenido tras nueva acusación de agresión contra esposa [VIDEO]

El comediante Kike Suero ha sido acusado nuevamente de haber agredido de manera física a su esposa, Geraldine Quezada. El hecho ocurrió en un hotel, ubicado en Ica, en donde se hospedaba la pareja.

Según señaló ATV, efectivos de la Policía acudieron hasta el lugar debido a los pedidos de auxilio de la mujer, víctima de violencia. Suero, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, ingresó a la dependencia policial de la zona con ayuda de dos efectivos de la PNP.

Quezada también llegó hasta la comisaría para rendir su manifestación. ‘’Voy a esperar (...) porque me están diciendo que me puedo quedar en calidad de detenida. Yo no tengo familia acá, tampoco tengo abogado como para que me pueda ayudar’’, indicó la mujer víctima de violencia.

El medio señaló que el cómico se habría negado a pasar por los exámenes de ley en medicina legal.

Esta no es la primera vez en la que Suero agrede a su esposa. En el 2015, el actor golpeó a Quezada al interior de un taxi. El conductor del vehículo aseguró que el hombre incluso le reventó el labio.

Cerca de dos años después, 2017, el comediante volvió a ser acusado por agresión. En aquel entonces la pareja incluso mostró imágenes en las cuales se ve su rostro con una herida que habría sido causada por los golpes.