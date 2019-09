Expareja de Adolfo Bazán sobre mujer que aparece en el vídeo: “Nadie la forzó a quedarse” [VIDEO]

La expareja de Adolfo Bazán, Valeria Flores, brindó declaraciones sobre el vídeo donde se ve al abogado, de 47 años, tocando indebidamente a una fémina semidesnuda y en estado de inconciencia.

A pesar de lo explícito del vídeo, de acuerdo con Flores, ningún asistente estuvo desnudo, ni mantuvo relaciones sexuales. Inclusive aseguró sentirse sorprendida tras la difusión del material audiovisual.

“En ningún momento nadie se sacó la ropa interior, ni tuvo relaciones sexuales en la terraza. Esas imágenes son de abril. No sabía que esto saldría porque fue algo muy privado”, explicó la expareja de Bazán.

En una entrevista de Exitosa, resaltó que no se obligó a la joven a permanecer en la fiesta, ni a realizar ningún tipo de acción.

“Me tiró a la piscina y se va a un costado porque, al igual que yo, estaba bajo los efectos del alcohol. Ella no se va, es más, ella se va al día siguiente a las 7 de la noche. Nadie la forzó a quedarse o la obligó a irse con nosotros”, manifestó Valeria Flores.

Asimismo, dijo que no daría más detalles de lo sucedido debido a que esto forma parte de una investigación contra Bazán. Ella también aseguró que desde hace mucho tiempo no mantiene ninguna relación con el abogado acusado de violar a una joven y de tocamientos indebidos contra la modelo Macarena Vélez.

“Yo no voy a dar ninguna declaración porque precisamente es materia de investigación y todo lo voy a responder vía legal. Yo no mantengo ninguna relación con Adolfo hace bastante tiempo y yo no quiero declarar acerca de eso”, comentó vía telefónica.

"Yo no soy reclutadora ni nada”

Valeria Flores también aclaró que nunca trajo mujeres a las fiestas que ofrecía su expareja.

“Yo no soy reclutadora ni nada. Las chicas que siempre han estado en el box – donde a veces yo estaba cuando Adolfo me llevaba a las fiestas – no las conocía. Yo paraba sola en un rincón. Es que él no las llevaba, no las contactaba", finalizó.