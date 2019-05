Nuevo entrenador de Mannucci llegó a Trujillo

El aficionado de Mannucci está dividido, muchos hubieran querido que Salomón Paredes siga al frente del club, mientras que otros ven la llegada del estratega uruguayo Pablo Peirano, quien arribó anoche a la ciudad de Trujillo, como una oportunidad para su equipo.

El estratega uruguayo llegó junto a su comando técnico, los uruguayos Javier Tetes, que es su asistente técnico, y Javier Carballo, que será el preparador físico. Este último también laboró junto a Peirano con Gerardo Pelusso en Independiente de Santa Fe.

Peirano habló en exclusiva con La República a su llegada al aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos.

“Muy contento de estar acá, venimos a afrontar un gran reto con mucho trabajo, vamos a reunirnos con los directivos y determinar algunos detalles”, expresó.

Luego el extécnico de Danubio y Racing Club, clubes de su país, señaló que el objetivo principal es que Mannucci se mantenga en Primera.

“Un lindo desafío que me gustó, me la mencionaron, me pareció interesante y por eso estamos acá. Hemos podido recabar información, de que es un equipo de mucha tradición en esta zona, que ha estado unos años en Segunda División y ahora en Primera. Ahora tenemos que mantenerlo en la categoría”, destacó el DT charrúa.