Por más de 4 años, madre busca justicia por muerte de su bebé en una clínica

Silvia León Villafán aún recuerda esos minutos de silencio que parecían no terminar. “Todos se miraban entre sí. Yo no sabía qué estaba sucediendo, hasta que vino la obstetra, tocó mi hombro y me dijo: ‘Gordita, has llegado tarde’”.

Iba a ser una niña, la tercera de sus hijos. Por ello Silvia decidió pagar por un buen servicio y eligió la clínica Versalles, en Comas, donde, además, le prometieron que su esposo estaría presente durante el parto.

Llegaron los nueve meses y también los dolores; sin embargo, según cuenta Silvia, el médico de turno se negó a realizarle una cesárea.

Una semana después, las contracciones eran vez más seguidas, por lo que la tarde del 28 de diciembre del 2014 ingresó por emergencia. Tras un chequeo, pasó a la sala de parto. Y recuerda que a su esposo lo enviaron a comprar un biberón.

Pujó dos veces y sintió cómo su pequeña salía desde dentro de su cuerpo. No la oyó llorar, pero como sus anteriores hijos tampoco lo hicieron, no pensó que algo malo había sucedido.

“Solo oía frases como ‘pásenme el oxígeno’ o ‘llamen al pediatra’ y luego todo quedó en silencio”, recuerda. Ya era tarde. Su hija había fallecido.

Aún sin justicia

Solo dos días después de la tragedia, Silvia acudió a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) para que investigue la presunta negligencia.

Han pasado más de cuatro años y, aunque la entidad halló responsabilidad en la clínica, nunca le aplicó la sanción correspondiente, por lo que en febrero de este año el procedimiento administrativo sancionador prescribió.

“En vez de ser un organismo que protege los derechos de las personas, ha dejado prescribir este caso”, explica Mario Ruiz Barrientos, abogado de Silvia León Villafán, quien asegura que no es el primer caso en el que se deja impune delitos ocurridos en clínicas del país.

“Me siento burlada por Susalud porque afecta mi estado emocional y el de mi familia. Me han hecho un daño irreparable, Solo pido justicia”, dice Silvia.

Susalud ha reconocido que no iniciaron el proceso sancionador en los plazos establecidos y hoy se encuentran realizando una investigación interna para identificar y sancionar a los funcionarios responsables.

Por su parte, la clínica Versalles asegura que el personal que participó en el parto fue separado de la institución y que acatará la sanción que el Poder Judicial les dicte de encontrar a los culpables del hecho.

Silvia ya no quiere más silencios en su vida. “Solo quiero encontrar justicia”. ❖

