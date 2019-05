Walter Aduviri pide suspender importación de quinua de España

Liubomir Fernández

El gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, solicitó a la ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz, la suspensión inmediata de la importación de quinua de España. Esto mediante el oficio N° 389-2019-GR.

La autoridad regional calificó como una ofensa al hombre del campo dicha pretensión, porque el Perú exporta quinua orgánica al mundo. Solo en 2018 se envió al exterior más de 50 mil toneladas por más de US$ 100 millones a varios países.

Fue el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) que permitió que la importación tenga el camino libre. El 09 de mayo se publicó en El Peruano la Resolución Directoral 0006-2019-Minagri-Senasa. En el documento se aprobó los requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio para la importación del grano del país europeo. Esto para analizar los riesgos que traería para la industria nacional la quinua extranjera, toda vez que el Estado aún no tiene políticas para mejorar la producción del grano.

Los productores del altiplano expresaron su incomodidad al igual que en el resto del país. Ello provocó que el titular del Senasa, Pedro Molina, anuncie la suspensión de la importación hasta terminar de profundizar el análisis de riesgo de plagas y el uso de plaguicidas e insecticidas en el grano nacional.

Sin embargo, Aduviri consideró que no hay nada que analizar. Cree que se debe salvaguardar la producción local e impedir la importación de la quinua, venga de donde venga. Aseguró que detrás de esta medida hay otros intereses.

José Nina, dirigente de Cabanillas, aseguró que, si la ministra de Agricultura no se pronuncia ante el pedido de Aduviri, saldrán a las calles en protesta.

“Primero son los TLC (Tratados de Libre Comercio). Ahora la importación en desmedro de nosotros. No lo vamos a aceptar. Tiene que haber una disposición expresa de no importación. Si no nos hacen caso, protestaremos en las calles”, dijo. ❖