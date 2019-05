Rescatan a perrito que cayó a estanque de Arequipa [VIDEO]

Varios minutos de tensión se vivió por la caída de un can a un estanque. El pequeño animal luchó por su vida hasta que fue visto por personal de serenazgo del distrito de La Joya, en Arequipa. Gracias a la rápida intervención de los agentes de seguridad el pequeño perro pudo ser salvado.

Según informaron los serenos de la jurisdicción, dos agentes realizaban sus rondas de forma diaria por el sector de Río Seco, cuando de pronto observaron como el can trataba de salir del estanque e iba perdiendo sus fuerzas para mantenerse flotando. Inmediatamente consiguieron una soga y con este objeto auxiliaron al can.

Como se ve en las imágenes, luego de varios intentos, el animalito pudo ser rescatado y retirado del agua. El can fue acariciado por los serenos para que se tranquilice y luego se le retiró la soga.

De acuerdo a Serenazgo, no sería la primera vez que se genera este tipo de incidentes en dicho estanque. Argumentaron que varios canes cayeron al agua de la misma forma debido a la riesgosa infraestructura, toda vez que no cuenta con una correcta protección para impedir accidentes no solo para animales sino personas.