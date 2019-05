Contraloría inspecciona áreas de emergencia de 12 hospitales

Fiorella Montaño

Hasta el 24 de mayo, la Contraloría inspeccionó 12 hospitales de la región para determinar si las áreas de emergencia y gestión sanitaria funcionan adecuadamente.

Preliminarmente, en el área de Reumatología del hospital Goyeneche, no se entregaba la cantidad de citas disponibles para consultorio. Hubo quejas de los usuarios del nosocomio. Alberto Arteaga, gerente de la Contraloría en Arequipa, señaló que se enviará una orientación de oficio al respecto. No se descarta un negociado con los cupos que no se entregaban.

Mario Begazo, director del hospital, señaló que no se retornará al sistema de sacar citas por teléfono y se seguirá haciendo de manera presencial. Negó que puedan darse entregas irregulares de turnos.

También, se acudió al hospital Honorio Delgado; se detectó que la nueva área de Emergencia no puede ser usada en su totalidad porque aún no culmina el proceso de liquidación de la obra.

Desde el lunes, empezaron a funcionar las salas de operaciones y el equipo de autoclave. ❖