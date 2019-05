Madre de menor asesinado en Iquitos es acusada por el crimen [VIDEO]

Los restos de un menor aparecieron dentro de un costal cerca al cementerio. El niño de apenas 11 años fue asesinado en el distrito de Belén, en Iquitos. La familia paterna de la víctima acusó a la madre de estar detrás del atroz crimen.

Sin embargo, Arlene Payma lo niega rotundamente. Ella le pidió a su primo que se entregue para acabar con las falsas acusaciones que pesan en su contra. Según la madre de la víctima, él es el responsable de la muerte de su hijo.

La noche del viernes 17 de mayo el cuerpo del menor desaparecido fue encontrado en el centro poblado de Cabos López, informó 90 central. Según los vecinos, dos personas llegaron al lugar y dejaron el costal en medio de matorrales. Cuando los sospechosos se retiraron, se acercaron a ver qué era.

La Policía Nacional (PNP) llegó inmediatamente al cementerio y comprobaron que en efecto se trataba del niño de 11 desaparecido en Iquitos. Familiares de la víctima señalaron a la madre como una implicada en el caso.

“No sé por qué dicen que yo soy sospechosa. No tengo nada que ver. Muchas personas piensan que no lloro, pero quién me ve en el interior, es un destrozo de vida. Quisiera que las personas no piensen mal”, declaró Payma al noticiero de Latina.

El tío del menor asesinado, identificado como Lester H. C., se encuentra como no habido. Las autoridades informaron que él habría secuestrado al menor y era quien pedía un rescate de S/5000 a través de llamadas anónimas.

“Quiero decirle a Lester que se entregue y diga la verdad. Qué es lo que ha pasado con mi menor hijo. Él vivía lejos de nosotros, no nos visitaba, pero sí conocía mi casa. No había confianza entre él y mis hijos. Es hijo de mi tía. Nunca hemos sido cercanos, eran distantes”, indicó la madre del menor asesinado.