"Necesito encontrar a mi hermano desaparecido, por el amor de Dios"

Hace cinco semanas, el 7 de abril, José Dueñas Gutiérrez salió de su vivienda en el Callao. Su familia esperó su retornó. Sin embargo, aunque pasaron los minutos, horas, días y José no llegó. Está desaparecido desde entonces.

Amigos y familiares emprendieron una búsqueda desesperada. Según informó su hermana Lili Dueñas, ese mismo día por la mañana, se contactó con la policía e interpuso una denuncia por desaparición en la comisaría pero no hay ningún resultado. Nadie da razón de su paradero.

José Dueñas tiene 58 años y según su hermana es un hombre que padece de ataques epilépticos. Él trabaja limpiando carros y no es la primera vez que desaparece.

La única referencia que tuvo la familia fue que lo vieron caminando por la avenida Argentina a los 15 días que salió de su casa sin decir nada.

“Estamos desesperados. Necesito encontrar a mi hermano. Si no lo encuentro no sé para dónde ir, no sé qué pensar”, fue el ruego de Lili Dueñas.