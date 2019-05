Alcalde pide a la Contraloría rectificar informe

El alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa, Roberto Briceño Franco, exigió a la jefa del Órgano de Control Institucional (OCI), Miriam Rodríguez, rectificar su informe en el que señala que 20 funcionarios de confianza de su gestión no cumplen con los requisitos mínimos para ocupar el cargo que hoy ostentan, tal como lo establece el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la institución.

En conferencia de prensa, el burgomaestre junto a sus servidores de confianza mostraron su rechazo al informe n.º 07-2019-OCI/033-SVC, debido a que el OCI tomó como referente el MOF que fue aprobado el año 2010; sin embargo, este quedó sin efecto luego de que en el 2013 se emitiera una ordenanza que aprueba el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF), el cual describe la nueva estructura orgánica de la municipalidad, tal como se viene aplicando.

Se conoció que durante el proceso de transferencia entre la saliente y la actual gestión municipal, la comisión encargada observó que la administración tenía aprobado un MOF en julio del 2018 por el exalcalde Humberto Ortiz Soto, pero que fue anulado por recomendación para el proceso de adecuación a la Ley Servir.

“Acá no sé si la equivocación vino por dos cosas, por un tema de figuretismo o interés. No puede ser posible que con este documento traten de generar caos. ¿Qué pasa?

Decir que todos los funcionarios nuevos están mal nombrados en base a algo que no existe, eso no es casualidad. No sé si será figuretismo o interés, yo quiero pensar que es figuretismo”, pronunció Briceño Franco.

Genera inseguridad

Ante lo expuesto, la autoridad edil dijo que el gerente envió una carta al OCI pidiendo explicaciones sobre el informe emitido, dando a conocer una falta que no existe. “Esto genera caos e inseguridad en la población, tenemos tantos problemas como el recojo de basura o embargos que nos han dejado para estar discutiendo con Control Interno”, sostuvo.

Mencionó que se comunicará con la máxima autoridad de la Contraloría de la República, dando a conocer sobre este informe erróneo y más aún que dicha información fue difundida en la prensa, sin esperar las explicaciones de la comuna.

La clave

Cuestiona. El gerente municipal del Santa, Jesús Rodríguez, manifestó que días atrás se reunió con funcionarios del OCI, con quienes se coordinó algunos aspectos y se precisó sobre este tema; sin embargo, terminaron por publicar este informe que afecta la estabilidad de la gestión.