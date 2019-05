Arequipa: Cáceres Llica anuncia construcción del “Club del Pueblo” en Cono Norte [VIDEOS]

Arequipa. El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, desde su campaña electoral planteó la construcción de un “Club Internacional para los pobres”. De este proyecto, la autoridad anunció que cuentan con un terreno y la planificación para hacerlo.

Este lunes, presentó un video de lo que sería el “Club del Pueblo”. Este espacio estaría ubicado cerca a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Escalerilla, ubicada en el Cono Norte de Arequipa, en el distrito de Cerro Colorado. El terreno cuenta con más de 400 hectáreas y sería sostenido con las aguas tratadas de la planta.

El gobernador anunció además la plantación de medio millón de árboles, lo que lo convertiría en el parque más importante de Sudamérica. Este club, tendría dos sectores, el destinado para la vegetación y el otro para las actividades recreativas. Cuenta con el apoyo de empresas arequipeñas. De acuerdo a lo detallado por la autoridad, Sedapar otorgó el terreno y el Gobierno Regional de Arequipa tiene planeado hacer un convenio con Seal para el sembrado de los árboles.

“Si el Club Internacional tiene 2 hectáreas, nosotros tendremos 400”, subrayó.

Cáceres pidió paciencia debido a que es un proyecto que tomará su tiempo y más aún por el tema de los árboles.

“Yo pienso en cuando ya no seamos gobernadores, alcaldes ni gerentes. Vamos a tener un parque hermoso donde los niños vayan a jugar. Por eso yo me siento emocionado, es algo de un valor enorme. No queremos solo invertir en cemento”, dijo.

La autoridad manifestó que para mucha gente la obra solo es cemento, puentes, carreteras, pero él apostará por este gran parque. Incluso planea la creación de una Autoridad Autónoma de los Parques. Por el momento también piensan construir otros dos, el Parque de Wayra (Alto Selva Alegre) y el de Pacha (Cono Norte).

Club del Pueblo

El espacio para actividades recreativas, deportivas e integración familiar ocuparía 60 de las 400 hectáreas y contaría con 10 km de ciclovías y recorridos exclusivos para trote y caminatas, ejercicios físicos 24 horas al día al servicio del pueblo y más de 50 canchas en un solo lugar.