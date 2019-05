Contradicciones en las declaraciones de bienes de consejeros de Cusco

José Víctor Salcedo

Los 21 consejeros regionales de Cusco esperaron el miércoles, fecha límite, para entregar sus declaraciones de bienes e ingresos a la Contraloría. Además de haber esperado el último momento para cumplir con esa obligación legal, sus reportes presentan incongruencias.

El patrimonio declarado en sus hojas de vida, entregadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuando inscribieron sus candidaturas, no coincide con su reporte ante el organismo contralor. La mayoría reportó mucho menos de lo que realmente poseía.

De los 21 consejeros, solo tres registran declaraciones congruentes. La consejera nativa Jheidi Hancco Mahuantiari declaró solo ingresos por 4200 soles ante ambos organismos.

El legislador Benicio Torres consignó bienes por S/ 369 000 y su colega Victoria Santa Cruz por S/ 640 000. Esas cifras coinciden entre las dos declaraciones revisadas por La República.

Los otros consejeros omitieron o mintieron en sus declaraciones ante el JNE. El consejero Ronald Gutiérrez registró bienes inmuebles por S/ 60 400 ante el organismo electoral, pero a la Contraloría señala que su valor llega a S/ 500 000.

Asimismo, Juvenal Ormachea declaró bienes por casi S/ 160 000, pero ahora expone más de 260 000 soles. Mientras que Braulio Elías Yábar informó no tener nada al jurado, pero tenía bienes por S/ 730 000.

El caso de Bernardino Lipe no es distinto; cuando fue candidato, dijo poseer solo una camioneta avaluada en S/ 39 000, pero ahora reporta bienes por S/ 65 000. No obstante, en este caso, en su hoja de vida de postulante, consideraba una casa, pero no la valorizaba.

Más incongruencias

El consejero José Melo había declarado un automóvil de S/ 16 000, cuando poseía bienes por S/ 260 000, y Néstor Velasco decía tener bienes por S/ 500 000, cuando en realidad su patrimonio está valorizado en casi un millón de soles.

Casi lo mismo pasa con María Becerra, quien declaró una casa por S/ 47 000, pero está cotizada en S/ 663 000. Su colega Gerardo Arenas registró bienes por S/ 47 500; sin embargo, en verdad, cuestan S/ 345 000.

Winder Pastor no declaró bienes ante el JNE, pero ante Contraloría dice que tiene inmuebles por S/ 149 000.

Cristian López decía tener bienes valuados en S/ 230 000, pero a la Contraloría ahora dice que cuestan más de 1 millón de soles.

El presidente del Consejo Regional, José Luis Segura, declaró al jurado bienes por S/ 55 000 y, ante la Contraloría, la cifra supera los S/ 240 000.

La República buscó la versión de los legisladores sobre las incongruencias. Solo encontramos a Segura. “Lo que hemos declarado a Contraloría fue por bienes muebles e inmuebles: un vehículo, un departamento y algunos ahorros que tengo en el sistema financiero. Sumando todo ello, está la suma (declarada) en la Contraloría”, dijo.

Añadió que no posee ningún bien que no esté declarado, ni hay algún nivel de desbalance patrimonial. “Me encuentro tranquilo, porque estoy haciendo las cosas bien”, declaró.

En tanto, Rolando Cornejo, quien ante el JNE declaró un bien mueble por S/ 478, ante Contraloría no declaró nada. ❖