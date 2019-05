Museos gratis: Aquí la lista de los que podrás visitar mañana en todo el Perú

Como ya es costumbre, este primer domingo de mayo los museos, sitios arqueológicos y lugares históricos de todo el Perú, agrupados bajo la tutela del Ministerio de Cultura (Mincul), abrirán sus puertas de manera gratuita a toda la población.

Mañana 5 de mayo la ciudadanía podrá acudir a estos centros culturales al amparo de la Ley N°30599, aprobada por el Legislativo en julio de 2017, y que dispone que todos los peruanos, sin distinción, puedan gozar de visitas de ingreso libre a estos recintos históricos administrados por el Estado todos los primeros domingos de sendos meses del año.

Cabe resaltar, sin embargo, que dentro de la ley se contemplan algunas excepciones. La más importante es que el ingreso libre no se aplicará en el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Asimismo, la ley no aplicará para extranjeros no residentes en el Perú.

Como en ediciones anteriores, desde el Ministerio de Cultura indicaron que, en esta oportunidad, los concurrentes podrán participar en una serie de actividades como talleres, activaciones, presentaciones musicales y exposiciones, de manera gratuita.

Para un mejor desarrollo de esta celebración mensual, la recomendación desde el Mincul es que los visitantes acudan con sus documentos de identidad. En el caso de extranjeros que residan en el país, deberán portar el carné de residencia.

Aquí la lista de museos, sitios y lugares históricos:

-Tumbes-



1. Museo de Sitio Cabeza de Vaca "Gran Chilimasa" (Dirección: calle El Museo N° 117, Cabeza de Vaca Sur, Corrales. Horario: lunes a sábado de 09:00 a. m. a 04:00 p. m.)

-Piura-

​

2. Museo de Sitio de Narihualá (Dirección: calle Olmos s/n, Catacaos.

Horario: martes a domingo de 08:30 a. m. a 04:30 p. m.)

3. Sala de Oro del Museo Municipal Vicús (Dirección: cruce de av. Sullana con jr. Huánuco, Piura. Horario: martes a domingo de 09:00 a. m. a 05:00 p. m.)

-Lambayeque-



4. Museo Arqueológico Nacional Brüning (Dirección: av. Huamachuco s/n, Lambayeque. Horario: lunes a domingo de 09:00 a. m. a 05:30 p. m.)

5. Museo de Sitio Huaca Chotuna – Chornancap (Dirección: Huaca Chotuna, sector Bodegones, San José. Horario: lunes a domingo de 08:00 a. m. a 04:00 p. m.)

6. Museo de Sitio Huaca Rajada – Sipán (Dirección: campiña Huaca Rajada, Saña. Horario: lunes a domingo de 09:00 a. m. a 05:00 p. m.)

7. Museo de Sitio Túcume (Dirección: campiña de San Antonio, Túcume. Horario: lunes a domingo de 08:00 a. m. a 04:30 p. m.)

8. Museo Nacional Sicán (Dirección: av. Batán Grande cdra. 9, Carretera Pítipo, Ferreñafe. Horario: martes a domingo de 09:00 a. m. a 05:00 p. m.)

9. Museo Tumbas Reales de Sipán (Dirección: av. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán N° 895, Lambayeque. Horario: martes a domingo de 09:00 a. m. a 05:00 p. m.)

-La Libertad-



10. Museo de Sitio de Chan Chan (Dirección: av. Chan Chan s/n - carretera a Huanchaco. Horario: martes a domingo de 09:00 a. m. a 05:00 p. m.)

-Cajamarca-



11. Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén (Dirección: jr. Belén N° 571, Conjunto Monumental Belén, Cajamarca. Horario: martes a domingo de 09:00 a. m. a 08:00 p. m.)

-Amazonas-



12. Sala de Exhibición "Gilberto Tenorio Ruiz" (Dirección: jr. Ayacucho N° 904, Chachapoyas. Horario: lunes a viernes de 08:00 a. m. a 05:45 p. m.)

-San Martín-



13. Museo Departamental San Martín (Dirección: jr. Óscar R. Benavides N° 380, barrio Calvario, Moyobamba. Horario: lunes a viernes de 08:00 a. m. a 06:00 p. m.)

-Loreto-



14. Museo Amazónico (Dirección: malecón Tarapacá N° 386, Iquitos.

Horario: lunes a sábado de 09:00 a. m. a 05:00 p. m.)

-Áncash-



15. Museo Arqueológico de Áncash "Augusto Soriano Infante"

(Dirección: av. Luzuriaga N° 762, Huaraz. Horario: martes a sábado de 08:30 a.m. a 05:15 p. m. y domingo de 09:00 a. m. a 02:00 p. m.)

16. Museo Arqueológico Zonal de Cabana (Dirección: Plaza de Armas s/n, Cabana. Horario: martes a domingo de 09:00 a. m. a 05:00 p. m.)

17. Museo de Antropología, Arqueología e Historia Natural de Ranrahirca (Dirección: jr. Las Palmeras s/n, Ranrahirca. Horario: martes a domingo de 09:00 a. m. a 05:30 p. m.)

18. Museo Nacional Chavín (Dirección: av. 17 de enero, Prolongación Norte s/n, Chavín de Huántar. Horario: martes a domingo de 09:00 a. m. a 05:00 p. m.)

19. Museo Regional de Casma "Max Uhle" (Dirección: carretera Casma - Huaraz Km 1.5, Casma. Horario: martes a domingo de 09:00 a. m. a 04:30 p. m.)

20. Sala de Exhibición del Monumento Arqueológico de Willkawaín

(Dirección: Centro Poblado Paria, Independencia. Horario: martes a domingo de 08:30 a. m. a 05:00 p. m.)

-Huánuco-



21. Sala de Exhibición de la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh (Dirección: carretera Huánuco km. 5, La Unión. Horario: lunes a domingo de 09:00 a. m. a 05:00 p. m.)

-Lima-



22. Museo de Sitio "El Mirador del Cerro San Cristóbal" (Dirección: Cerro San Cristóbal (cima), Rímac. Horario: martes a domingo de 09:00 a. m. a 05:00 p. m.)

23. Museo Nacional de la Cultura Peruana (Dirección: av. Alfonso Ugarte N° 650, Lima. Horario: martes a sábado de 09:00 a. m. a 05:00 p. m.)

24. Casa de la Gastronomía Peruana (Dirección: jr. Conde de Superunda N° 170, Lima. Horario: martes a domingo de 09:00 a. m. a 05:00 p. m.)

25. Museo de Arte Italiano (Dirección: Paseo de la República s/n, Lima. Horario: martes a domingo de 10:00 a. m. a 04:30 p. m.)

26. Casa Museo "José Carlos Mariátegui" (Dirección: av. Washington N° 1946, Lima. Horario: lunes a viernes de 08:30 a. m. a 05:00 p. m.)

28. Museo de Sitio Huallamarca (Dirección: av. Nicolás de Ribera N° 201, San Isidro. Horario: martes a domingo de 09:00 a. m. a 05:00 p. m.)

29. Museo de Sitio Huaca Pucllana (Dirección: calle General Borgoño cuadra 8, Miraflores. Horario: lunes a domingo de 09:00 a. m. a 05:00 p. m. y de miércoles a domingo de 07:00 p. m. a 10:00 p. m.)

30. Museo de la Nación (Dirección: av. Javier Prado Este N° 2465, San Borja. Horario: martes a domingo de 09:00 a. m. a 05:00 p. m.)

31. Museo de Sitio "Arturo Jiménez Borja" – Puruchuco (Dirección: av. Prolongación Javier Prado Este cuadra 85 s/n, Ate Vitarte. Horario: martes a domingo de 09:00 a. m. a 04:30 p. m.)

32. Museo de Sitio Pachacamac (Dirección: Antigua Carretera Panamericana Sur Km. 31.5. Horario: martes a sábado de 09:00 a. m. a 05:00 p. m. y domingo de 09:00 a. m. a 04:00 p. m.)

-Ica-



33. Museo Regional de Ica "Adolfo Bermúdez Jenkins" (Dirección: av. Ayabaca N° 895 Urb. San Isidro, Ica. Horario: martes a sábado de 08:00 a. m. a 07:00 p. m. y domingo de 08:00 a. m. a 06:30 p. m.)

34. Sala de Exhibición del Sitio Arqueológico "Tambo Colorado" (Dirección: vía Los Libertadores -Wari Km. 39, Humay. Horario: lunes de 09:00 a. m. a 05:00 p. m. y de martes a domingo de 09:00 a. m. a 05:00 p. m.)

35. Museo de Sitio "Julio C. Tello" de Paracas (Dirección: carretera Pisco km. 27, Puente San Martín. Reserva Nacional de Paracas. Horario: martes a domingo de 09:00 a. m. a 05:00 p. m.)

-Huancavelica-



36. Museo Arqueológico "Samuel Humberto Espinoza Lozano"

(Dirección: jr. 24 de Junio s/n, Huaytará. Horario: martes a domingo de 08:30 a. m. a 06:00 p. m.)

37. Museo Regional "Daniel Hernández Morillo" (Dirección: jr. Antonio Raimondi N° 193, Huancavelica. Horario: martes a domingo de 08:30 a. m. a 06:00 p. m.)

-Junín-



38. Museo de Sitio de Wariwillka (Dirección: plaza arqueológica del centro poblado de Huari, Huancán. Horario: lunes a domingo de 09:00 a. m. a 05:30 p. m)

39. Museo Regional de Arqueología de Junín (Dirección: jr. Grau N° 195, Chupaca. Horario: lunes a domingo de 08:30 a. m. a 05:15 p. m.)

-Ayacucho-



40. Museo de Sitio de Quinua (Dirección: Plaza Principal de Quinua N° 308. Horario: martes a domingo de 09:00 a. m. a 05:00 p. m.)

41. Museo de Sitio Wari (Dirección: carretera Ayacucho - Quinua Km. 23, Pacaycasa. Horario: martes a domingo de 09:00 a. m. a 05:00 p. m.)

42. Museo Histórico Regional "Hipólito Unanue" (Dirección: av. Independencia N° 502 Horario: martes a domingo de 09:00 a. m. a 05:00 p. m.)

-Apurímac-



43. Museo Arqueológico, Antropológico de Apurímac (Dirección: Casa Hacienda Illanya, Abancay. Horario: lunes a viernes de 09:00 a. m. a 05:00 p. m.)

-Cusco-



44. Museo Histórico Regional de Cusco (Dirección: cruce de calle Garcilaso con calle Heladeros. Casa del Inca Garcilaso de la Vega.

Horario: lunes a domingo de 08:00 a. m. a 05:00 p. m.)

45. Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba (Dirección: jr. Timpia cruce con av. 25 de Julio urb. La Granja, Santa Ana. Horario: lunes a domingo de 09:00 a. m. a 06:00 p. m.)

46. Museo de Sitio de Chinchero (Dirección: Plaza Principal de Chinchero. Horario: lunes a domingo de 08:00 a. m. a 05:00 p. m.)

47. Museo de los Pueblos de Paucartambo (Dirección: Plaza Kukuli, Paucartambo. Horario: martes a domingo de 08:30 a. m. a 05:00 p. m.)

48. Museo de Sitio "Manuel Chávez Ballón" (Dirección: antiguo puente Ruinas km. 112 vía férrea, Machu Picchu. Horario: lunes a domingo de 09:00 a. m. a 04:30 p. m.)

49. Sala de Exhibición de Pikillaqta (Dirección: parque arqueológico de Pikillaqta, Lucre. Horario: lunes a domingo de 08:00 a. m. a 04:00 p. m.)

-Puno-



50. Museo Lítico de Pukara (Dirección: jr. Lima s/n, Pucará.

Horario: martes a domingo de 08:30 a. m. a 05:30 p. m.)

51. Templo Museo "Nuestra Señora de la Asunción" (Dirección: jr. Asunción s/n, Juli. Horario: martes a domingo de 08:30 a. m. a 05:30 p. m)

52. Templo Museo "San Juan de Letrán" (Dirección: jr. Juli N° 352, Juli. Horario: martes a domingo de 08:30 a. m. a 05:30 p. m.)

-Tacna-



53. Museo de Sitio Las Peañas (Dirección: av. Jorge Basadre Grohmann s/n - Pago Peañas, Pocollay. Horario: martes a domingo de 07:45 a. m. a 04:30 p. m.)

54. Museo Histórico Regional de Tacna (Dirección: av. Apurímac N° 202. Horario: martes a domingo de 07:45 a. m. a 04:30 p. m.)

Conoce en este mapa dónde se ubica cada recinto.