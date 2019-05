Cusco: Ladrilleras contaminan San Jerónimo

En el distrito de San Jerónimo, a unos cuarenta minutos al sur de la Ciudad Imperial del Cusco, funcionan 168 'fábricas' ladrilleras que utilizan 330 hornos para cocinar miles de ladrillos. Ninguna cuenta con licencia de funcionamiento y tampoco poseen Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), documento para mitigar la contaminación provocada por sus calderos.

La emisión de gases de los hornos, la mayoría de forma rectangular o abiertos y sin chimenea, ocasionan contaminación en algunos puntos del distrito. Estas emisiones son un riesgo para la salud de las personas, provocan daños en el aparato respiratorio, en algunos casos, se probó que el cáncer al pulmón está relacionado con la ingesta de estas partículas.

Según el estudio del Organismo de Fiscalización Ambiental (OEFA), las ladrilleras sí contaminan el ambiente, aunque solo en algunos puntos. El trabajo se realizó entre el 1 y 15 de agosto de 2018 en las comunidades de Suco Auccaylle, Picol Orcompujio y Apurante Huayco.

CALIDAD DEL AIRE

Mariella Atala, especialista de la Dirección de Evaluación Ambiental, confirmó la contaminación por material particulado PM10 y PM2.5 en varios puntos monitoreados. Hay que precisar que cuando se habla de PM2.5, se refiere a partículas pequeñas originadas por quema de combustibles, metales, materiales orgánicos, etc., mientras que PM10 es polvo, polen, moho, entre otros.

El estudio consideró cinco puntos de monitoreo en las tres comunidades, cuatro de ellos dentro la zona evaluada y uno fuera del espacio ladrillero. Identificaron que en tres puntos monitoreados los niveles de emisión de PM10 y PM2.5 superaron el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para Aire. Es decir, las concentraciones están por encima de lo permitido para la salud. Esos puntos están directamente vinculados al proceso productivo de ladrillos. El PM10 superó el ECA en el quinto punto, mientras que el PM2.5 superó solo los niveles permitidos en los puntos 1 y 4.

No obstante, Mariela Atala explicó que cuando se hizo el monitoreo no hubo tanta actividad como ocurre normalmente. "Cuando fuimos en forma inopinada (no fue una visita de trabajo), vimos que había más actividad que cuando hicimos el monitoreo", dijo.

El estudio también determinó la inexistencia de contaminación por monóxido de carbono y dióxido de azufre, así como por metales totales.

Por otro lado, OEFA tomó muestras de residuos sólidos o cenizas fuera y dentro de 40 hornos para saber qué combustibles utilizan y si estos ocasionan daño ambiental. Solo en un horno hallaron 3 competentes peligrosos: antraceno, pireno y fluoreno. No obstante, OEFA detectó la existencia de impactos ambientales generados por el inadecuado manejo de los residuos sólidos generados (almacenamiento y disposición final de ladrillos no conformes).

Cristhian Díaz, director de la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas, dijo que la contaminación se debe a que "no hay instrumento de gestión ambiental, no hay chimeneas de sistemas de control de emisiones y hay desconocimiento de las normas ambientales".

Anunció como propuestas para corregir esos problemas el cambio de hornos rectangulares por unos cerrados para evitar las emisiones.

OEFA trabajará con ladrilleros y autoridades

El director de la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas, Cristhian Díaz, sostuvo que este mes deben empezar los trabajos para cambiar los malos hábitos en los empresarios ladrilleros de San Jerónimo. "Vamos a controlar las emisiones y en mayo de 2020 se hará otro monitoreo", dijo.

El trabajo se hará de la mano con Municipalidad Distrital de San Jerónimo a fin de establecer acciones de orientación, supervisión, control y apoyo empresarial para la mejora de la calidad de aire y suelo en la zona. Habrá también de apoyo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).