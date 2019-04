“El sistema de justicia te aplasta, no funciona, no sirve, no ayuda, no protege a las mujeres”

Desde hace tres años, Melissa Peschiera, periodista de Canal N, es acosada por José Carlos Andrade Beteta, quien se encuentra libre a pesar de las tres denuncias en su contra y de la contundencia de las pruebas. Ha decidido hablar de su caso en público para llamar la atención de las autoridades.

Hablemos del proceso legal.

Primero, para denunciar la pensé bastante. Dije: ¿realmente lograré algo? Me llevó meses tomar la decisión. El año pasado lo denuncié después de varios momentos en que estuvimos cara a cara, de las llamadas, de presentarse ante mis hijos, de ir al canal. En sus redes colgaba el seguimiento que me hacía. Mi teléfono sonaba todo el día, en las madrugadas. En un encuentro bajé de mi carro y lo encaré. Me había asesorado con policías para saber cómo hacer. Me dijeron que necesitaba flagrancia.

¿La policía le pidió flagrancia?

Me explicaron cuál era el contexto de la ley. Yo salía a trabajar y diez minutos después iba a salir mi hija. Si no lo paraba, ella se lo iba a encontrar. Lo encaré, le pedí que por favor parara. Lo grabé. Llamé al serenazgo, a la Policía. Desde ahí me pasé madrugadas enteras armando la denuncia. La primera es de abril del año pasado por intento de secuestro, marcaje y reglaje. Esa denuncia está durmiendo el sueño de los justos.

¿No prosperó?

Pasó de la Fiscalía a un juzgado. Lo único fue que me dieron medidas de protección. Él paró un par de meses, pero después continuó. Lo peor fue cuando averiguó mi nuevo celular. Me decía mentirosa, bastante más agresivo. Con esa denuncia no logré más que enardecerlo. No pasó más. Las medidas de restricción son un saludo a la bandera para cualquier mujer.

Usted dice que no sirven.

Es que no sirven. Según las medidas de protección, el sujeto no puede acercarse a diez metros. ¿Tengo que salir con una huincha todo el tiempo?

Es inaplicable, en realidad.

Exacto. No sirve. Es absurdo. ¿Qué propuso la Fiscalía ahora? Que se varíen las medidas de protección para que no se pueda acercar a 300 metros.

No necesita estar cerca para continuar con el acoso...

Ni para torturarme todo el día. Mis hijos no tienen medidas de protección y a ellos también los acosa. Yo quisiera que esta pesadilla se acabe. En marzo de este año, presenté una denuncia por acoso, amparada ya por la ley que da pena de cárcel a los acosadores. Dije bueno, tengo todas las pruebas para que la justicia actúe. Todo lo junté, me senté con una notaria para certificar que eran sus mensajes, porque si no, no te creen.

¿Usted misma tuvo que validar las pruebas?

Tuve que pagarle a una notaria y transcribir palabra por palabra lo que decía este sujeto, certificar los números…

Hizo el trabajo del fiscal...

Eso quería para que la Fiscalía no dijera: ay, espera, vamos a ver cómo es. Traté de entregarles todo masticadito para que tomaran alguna acción. Hasta el día de hoy, nada. Presentar una denuncia por acoso no sirve. Gastas plata, tiempo, paciencia, tu fe se va al diablo. El sistema te aplasta, no funciona, no sirve, no ayuda, no protege. Las medidas de protección solo sirven para que digan que están haciendo algo.

¿La denuncia presentada en marzo tampoco avanzó?

Hasta ahora no hay nada. Y mira que entregué todo masticadito.

Se ha dicho que el acosador tiene problemas de salud mental y que es inimputable.

Entiendo que la familia presentó un diagnóstico de parte por psicosis leve. Lo que averigüé con abogados es que la psicosis no te hace inimputable. Él conoce perfectamente la ley, pero se burla porque sabe que no le va a pasar nada.

Una vez hecha pública la denuncia, ¿se avanzó algo?

La Fiscalía envió a un equipo de tres mujeres: una asistenta social, una abogada y una psicóloga a darme soporte. Tengo tres denuncias contra él. La tercera es por quebrantamiento de medidas de restricción. Pasó a la Fiscalía de violencia contra la mujer que tiene el caso de acoso, pero dijeron que no es su competencia porque allí no ven delitos comunes.

Una decisión sin sentido…

Es un despropósito. No quieren actuar. No puede ser que se basen en absurdos. ¿Sabes qué? El sistema es deshumanizante y deshumanizado. La burocracia les ha carcomido el sentido común y de justicia.

Subestiman el riesgo.

Vemos acosadores que se han convertido en feminicidas. Y quien lo ha permitido es la Fiscalía, la Policía y el Poder Judicial porque no actuaron cuando debieron. Él me llama molesto. Algún día se molestará un poco más. ¿Qué me espera?

¿Qué opina de las acciones del Estado?

Me pasó que en la comisaría de Miraflores no había toner para imprimir para una foto que necesitaban. ¿Cómo estarán en lugares donde hay más concentración de violencia? El presidente y la ministra de la Mujer se llenan la boca diciendo que van a abrir más centros de emergencia, pero no tienen capacidad para movilizar a una mujer y protegerla. A mí me han dicho que me mude, que me cambie de celular. ¿Cuántas veces más voy a tener que cambiar? Me envía mensajes utilizando términos como mátame, pisotéame, azótame, hazme lo que quieras. La justicia lo ha empoderado como agresor, como acosador, porque sabe que no pasa nada.

La impunidad empodera a los agresores...

Absolutamente. Pregúntale a cualquier mujer si alguna vez la han acosado. Te van a decir que sí. Los hombres se creen con la autoridad de decirte cosas, de mandarte cosas, de llamarte, de buscarte. A mí me indigna, me ofende, que un presidente salga a decir que vamos a luchar contra la violencia contra la mujer, que una ministra salga a decir que cómo es posible, que vamos a protegerla. Ya no sé cuántas ministras han hablado sobre mi caso.

¿Qué mensaje para ellos?

Esto no se trata solo de mí. Estoy tratando de visibilizar un problema y un sistema obsoleto y absurdo. Quisiera, por favor, que se mejore. No por mí, sino por millones de mujeres que sufren acoso. ❖