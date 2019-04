Arequipa: Sepa el cronograma de misas programadas por el día de la Virgen de Chapi

Por el día de la Virgen de Chapi, la iglesia católica en Arequipa programó una serie de actividades que se iniciarán con una procesión el martes 30 de abril en el Santuario del distrito de Polobaya a las 8:00 horas.

La primera misa fue programada para las 8:30 hora, mientras que a las 10:30, 12:00, 15:00 y 19:00 horas serán las misas de bienvenida a los feligreses.

A las 20:00 horas de iniciará el rezo del Santo Rosario. La misa de víspera, serenata a la “Mamita de Chapi” será a las 22:00 horas.

DÍA CENTRAL

El día central es el 1 de mayo y las actividades religiosas se iniciarán con misas desde las 5:00, 6:30 y 9:00 horas. La Misa de fiesta será a las 11:00 horas y culminará con la tradicional procesión de la virgen.

En tanto, la misa de despedida a los peregrinos se realizará a las 15:00 horas.

SALUD

Desde el Ministerio de Salud se dispuso la conformación de brigadas que brindarán atención médica a los feligreses en Siete Toldos, Pampa Esqueral, Tres Cruces, Escalerilla, Rotonda y en el mismo Santuario.

PROGRAMA DEL SANTUARIO DE CHAPI – POLOBAYA

MARTES 30 DE ABRIL

Procesión de ingreso: 8 a.m.

Santa Misa: 8:30, 10:30 a.m., 12 m. y 7 p.m.

Misa de bienvenida a los peregrinos: 3 p.m.

Bautizos: 11 a.m. y 6 p.m.

Rezo del Santo Rosario: 8 p.m.

Misa de Vísperas: 10 p.m.

Serenata y fuegos artificiales: 11 p.m.



MIÉRCOLES 1 DE MAYO

Mañanitas a María a partir de la medianoche

Santa Misa: 00:30 a.m., 5, 6:30, 8 y 9:30 a.m.

Bautizos: 10 a.m. y 1:30 p.m.

Misa de Fiesta y Procesión: 11 a.m.

Misa de Despedida a los peregrinos: 3 p.m.

Procesión de retorno al templo: 4:30 p.m.

En tanto, el cronograma de actividades católicas en por el día de Mamita de Chapi también se extiende a Chapi Chico (Miraflores), Cripta en Chapi Charcani (Cayma) y varios templos de la región de la siguiente manera.

30 DE ABRIL - VÍSPERAS

Chapi Chico – Miraflores

Horas: 7 p.m.

Cripta Chapi Charcani

Horas: 9 p.m.

Templo de la Tercera Orden Franciscana – Cercado

Horas: 7 p.m.

Parroquia «San Miguel Arcángel» - Cayma

Horas: 6 p.m.

Parroquia «Nuestra Señora de Guadalupe» - J.L.B. y Rivero

Horas: 6 p.m.

Templo Virgen de Chapi, Mariscal Castilla – Pachacútec

Horas: 6 p.m.

Parroquia «Santiago Apóstol» - Tiabaya

Horas: 6 p.m.

Parroquia «Inmaculada Concepción» - Mollendo

Horas: 7 p.m.

Parroquia «Nuestra Señora de Chapi, Estrella de la Evangelización» – Caylloma

Horas: 7 p.m.

1 DE MAYO – DÍA CENTRAL

Chapi Chico – Miraflores

Horas: 11:30 a.m.

Procesión: 3 p.m.

Cripta Chapi Charcani

Horas: 12 m.

Procesión: 3 p.m.

Templo de la Tercera Orden Franciscana – Cercado

Horas: 11 a.m.

Parroquia «San Miguel Arcángel» - Cayma

Horas: 8 a.m. y 6 p.m.

Parroquia «Nuestra Señora de Guadalupe» - J.L.B. y Rivero

Horas: 11 a.m.

Parroquia «Señor de los Milagros» - Mariano Melgar

Horas: 6:30 p.m.

Procesión: 7:30 p.m.

Templo Virgen de Chapi, Mariscal Castilla – Pachacútec

Horas: 11 a.m.

Parroquia «Santiago Apóstol» - Tiabaya

Horas: 11 a.m.

Procesión: 12 p.m.

Parroquia «Inmaculada Concepción» - Mollendo

Horas: 10 a.m.

Parroquia «Nuestra Señora de Chapi, Estrella de la Evangelización» – Caylloma

Horas: 12 m.