Periodista de Latina se pronuncia tras ser acusado de acoso sexual

Una nueva denuncia por acoso sexual se ha dado a conocer en los últimos días. Se trata del reportero Steve Romero, quien trabaja para Latina. Además de la acusación que fue compartida por el movimiento Me Too Perú, otra joven también habló sobre la experiencia que tuvo con el hombre. Tras ello, el comunicador decidió pronunciarse al respecto por medio de sus redes sociales.

El periodista Junior Steve Romero Alvarado había sido invitado, junto a otros exponentes, a una conferencia de Periodismo Deportivo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), por lo que la primera denunciante señaló mostrarse indignada.

‘’Hace un par de años, el señor en mención, me acosó sexualmente dos veces: la primera, me mandó la foto de su pene, sin mi consentimiento; y la segunda, se me insinuó sexualmente a través de mensajes con doble sentido vía inbox”, se puede leer en la denuncia. Según el relato, Romero también le contó a sus compañeros de trabajo lo que había hecho. Además de haber sido compañeros en la UNMSM, ellos también laboraban en la misma empresa.

Tras algunos meses de silencio, la joven decidió quejarse con Recursos Humanos; sin embargo, cuando Romero se enteró de ello, le habría chantajeado emocionalmente a la joven. Asimismo, le habría advertido al abogado de la empresa que demandaría a la víctima por difamación. Como sanción él recibió un memorándum, motivo por el cual la afectada decidió renunciar al trabajo, ya que no sintió haber recibido apoyo.

Steve Romero comenzó su comunicado calificando las denuncias como ‘’falsas y difamatorias’’. ‘’Están afectando mi honor y buena reputación como persona, estudiante y profesional’’, agregó. El periodista señaló que el caso de la joven que lo acusó fue tomado por Recursos Humanos y Asesoría Legal y que luego de investigar ‘’determinaron que dicho acoso no sucedió’’.

Según Romero, la joven habría presentado la misma queja en su universidad. ‘’Allí, denunció los mismos hechos denunciados en mi centro de labores, pero cambió los escenarios’’, señaló el reportero. De acuerdo al relato, la acusación habría sido desestimada porque pudo demostrar que se trataba de la misma que hizo en el trabajo.

En el tercer punto de su comunicado se refiere a la segunda denuncia, en donde una joven afirmó que Steve intentó besarla a la fuerza en más de una ocasión el día en el que se conocieron. Romero dice que está siendo difamado, ya que ‘’este acoso convenientemente recordado nunca sucedió’’. En el cuarto y último punto, señaló que iniciará con las acciones legales correspondientes contra las denunciantes ‘’a fin de que se haga justicia por la lesión de mi reputación’’. Él también aseveró que ‘’ampliará los procesos penales a las páginas y personas que procedan a difundir o replicar estos mensajes difamatorios’’.

A raíz de la denuncia publicada, el periodista fue retirado como ponente del evento al que había sido invitado.