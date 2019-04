Semana Santa: inspeccionan puestos de venta de pescado [VIDEO]

Salud pública. Personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Chiclayo realizó hoy una visita inopinada al Mercado Modelo de Chiclayo a fin de inspeccionar las condiciones con las que se venden los productos marinos que suelen ser de muy alta demanda durante Semana Santa.

El operativo evidenció ciertas irregularidades entre los vendedores de pescado, principalmente se develó que varios de los comerciantes no contaban con un carné de salubridad y/o no mantenían sus mesas limpias. Siendo así los inspectores procedieron a imponer papeles de infracción por el 20% de la UIT, las cuales deberán ser pagadas en el menor tiempo posible para que los comerciantes notificados no se vean afectados en sus negocios, y no se les prohíba vender y manipular alimentos.

También, durante esta visita inopinada se decomisó varios ejemplares de raya en mal estado que podrían resultar un peligro para la salud de los chiclayanos que utilizan este insumo para la preparación de la tradicional tortilla de raya.

Trascendió que en total se ha logrado incautar en total –de todos los operativos realizados en diferentes mercados de la provincia- cerca de 200 kilos del alimento marino conocido como “palabritas”. Esta medida se realizó por considerarse un producto tóxico para el consumo humano.

Personal de la MPCh informó que las inspecciones continuarán durante todo el feriado largo a fin de salvaguardar la salud y alimentación de los ciudadanos.