Garantizan seguridad y mejoran césped para visita de Alianza Lima [VIDEO]

Lambayeque. A fin de garantizar un buen espectáculo de fútbol a los asistentes locales y visitantes, la Municipalidad Distrital de Olmos, encabezado por el alcalde encargado Adrián Arroyo, verificó los avances en el remozamiento del gramado del estadio Francisco Mendoza que este sábado albergará el encuentro válido por la Liga 1 entre Pirata F.C. y Alianza Lima.

De igual forma, el tema de la seguridad está garantizado.

“Y estamos haciendo todas las mejoras para que el visitante se sienta cómodo, sobre todo, la seguridad para que no haya nada al alcance de las personas que a veces vienen. No faltan aquellas personas que no quieren un lindo espectáculo”, indicó el burgomaestre.

De esta forma, se espera el arribo de los dirigidos por Miguel Ángel Russo al coloso de Olmos para medir fuerzas con el elenco de Pablo Zegarra, mismo que luego de algunas presentaciones interesantes desde lo colectivo no ha podido acentuarse y ya cosecha dos derrotas consecutivas, la última en condición de visita ante Sport Huancayo.

En tanto, Alianza Lima busca zafar de la mala racha en la que ha caído, sumando 8 partidos sin conocer la victoria. Algo que el mismo entrenador argentino ha reconocido como la peor seguidilla de su carrera.