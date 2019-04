Hay subestimación a los campesinos, los vemos como bárbaros o ingenuos

Elmer Mamani

Era un niño cuando por la televisión informaban de la matanza de Uchuraccay (Huanta, Ayacucho, 1983). Ponciano del Pino apunta que la repercusión fue tal que Uchuraccay no volvió a ser una palabra común más. El historiador brinda una mirada distinta de este hecho tan complejo en su libro En nombre del Gobierno El Perú y Uchuraccay: un siglo de política campesina. Fueron ocho periodistas muertos, apaleados y apedreados en pleno apogeo terrorista (26 de enero de 1983) por campesinos de esa comunidad. El guía Juan Argumendo y el comunero Severino Morales fueron asesinados después.

¿Por qué concita interés el caso Uchuraccay?

Es que marca la pauta de los procesos de memoria en el país. La manera como sucedió ese evento, tan fortuito y tan confuso, va a tener un efecto en la sensibilidad de los peruanos. No era la muerte de cualquiera, eran periodistas. Esto forzó a intelectuales y prensa a intentar construir, dar algún sentido a ese horror. Lo inmediato era que no era posible que los campesinos hayan cometido ese hecho y que detrás operaban agentes del Estado. Era inimaginable pensar que campesinos cometieran tales crímenes.

¿Hay otros factores que no vimos y explican lo que pasó?

En 2006, empecé a buscar información y fui descubriendo la conflictividad entre familias de la misma comunidad. Hay mucha tensión que proviene de la reforma agraria, que incitó, que polarizó. Cuando llega Sendero Luminoso (SL) y nombra a Severino Morales como comisario del partido, justo está en conflicto con Silvio Chávez (comunero de Uchuraccay). Son personas involucradas en conflictos antes de la guerra.

¿Era por tierras?

Por tierras, liderazgo y prestigio. Eso nos lleva a pensar que muchas veces no es a partir de Sendero o la intervención militar que se configura la guerra, sino al revés, que son las dinámicas intracomunales las que configuran la guerra.

¿Eso se dio en Huanta o en los pueblos donde actuó SL?

No solo en Huanta. Solemos ver a la guerra desde los actores armados y no desde otras dinámicas. Para identificarlas, se requiere una compresión previa de las tensiones anteriores, de las disputas. Es hacer un giro de 360 grados para comenzar a ver otros escenarios. (…) Severino Morales y Silvio Chávez eran vecinos entonces, pero en algún momento alguien insultó a alguien y eso devino en un nudo de rivalidad, de prestigio. El tema del honor tiene tanta o más fuerza que algo concreto.

En los ochenta, algunas familias cobijaron y ayudaron a los terroristas en un momento, pero luego sus valores y normas chocan con las de SL originando tensiones. Es por eso que comunidades como la de Uchuraccay le declaran abiertamente la guerra. Del Pino relata que en el fatídico día coincidentemente Severino y Silvio se verían las caras.

¿Qué mirada tiene usted de la oficial de Uchuraccay?

El rechazo a Sendero hace que, en Huaychao (comunidad cercana a Uchuraccay), se tome y se ejecute a senderistas el 20 de enero de 1983, una semana antes de los periodistas. Eso produce toda una polarización. La tensión se agrava porque, el primero de enero de 1983, las comunidades deciden luchar contra SL; ¡ojo!, 26 días antes de la matanza. En el momento que los periodistas deciden ir a tratar de entender lo que pasó en Huaychao, vienen acompañados del guía Juan Argumero y por una zona en que SL tiene presencia. Argumero era de esos núcleos de apoyo que SL seguía manteniendo. No era cualquiera, no era neutro y eso, sumado al contexto, termina por definir que quienes vienen no podían ser otros que senderistas. Hay una lógica clara en esa situación. Siempre hubo una subestimación en cómo vemos a los campesinos, ya sea como bárbaros o como ingenuos, pero nunca asumimos que ellos también toman decisiones propias.

¿La palabra “confusión” cabe en este hecho?

Digamos que la confusión no es porque confundieron, como se suele decir, periodistas por terroristas, sino que es la guerra la que los empuja a reconocer que estos no eran periodistas y venían por otras motivaciones. No es propiamente una confusión dramática, ingenua. Ellos entendían quiénes eran los actores en juego. A lo largo del siglo XX, estas poblaciones están viniendo a Lima a negociar, están viniendo a Palacio de Gobierno para que les hagan valer sus derechos. (...) Son gente que entiende las dinámicas políticas.

La comisión que presidió Mario Vargas Llosa para investigar este hecho concluyó que los comuneros eran los únicos culpables. ¿Qué piensa de eso?

La imagen que nos dejó el informe MVLl fue la imagen de campesinos arcaicos que no entendían, primitivos que se confundieron. Leí no solo el informe, sino las anotaciones que MVLl hace del suceso. Va recogiendo las sensaciones que él percibe de por qué la gente está movilizada. MVLl sabe que ellos son los ejecutores porque no lo niegan. Los comuneros le piden que les haga el favor de que el Gobierno envíe Sinchis o armas, porque saben que están en una guerra y que van a atacar a Uchuraccay. Esto se cumple con tres incursiones, en las que ejecutaron a más de 100 uchuraccaínos.

¿Qué es lo quiere mostrar con su investigación?

El libro muestra que es una acción consciente de las comunidades. (...) Y no suele pasar solo en Uchuraccay, pasa en Conga o en los conflictos extractivistas, como en Las Bambas. Siempre vemos a los campesinos como si fuesen incapaces de tener una posicionalidad clara, creemos que no están leyendo la política nacional. Siempre se busca el detrás de cámaras, quién está marcando el guión. Esa interpretación marca nuestra manera de verlos.❖